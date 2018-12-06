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HINCAL ULUÇ
06 Aralık 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Haber Kanalı!.

Yani nasıl al birini vur ötekine, bu birbirinden kopyacıları..
Her genel yönetmenin makam masasının tam karşısında tüm haber kanallarının ekranı var ya..
Genel Yönetmenin işi bunlardan birinde kırmızı yazı gördü mü, hemen emir vermek..
"Hemen kırmızı yazı, Son Dakika'ya dönün.." Dün eve geldim. Açtım. Kıpkırmızı.
". 'de üç düzensiz göçmenin cesedi bulundu." Yahu Edirne'de, Meriç'te, Ege'de, Akdeniz'de her gün göçmen cesetleri bulunuyor.
Bunun nesi son dakika?..
İstanbul'da kuşanmış üç canlı bomba yakalansa nasıl vereceksin be adam, hiç düşündün mü?.
İkincisi.. Belli hepsi ayni ajanstan almış. Hiçbirinde muhabir de yok, editör de..
"Düzensiz göçmen" ne demek, Allahın adamları?. Düzenlisi nasıl oluyor, ölümü göze alıp göçmeye çalışan bu zavallı insanların!.
Zavallı insanlar ya.. Onun için "Cesetleri" bulunuyor zaten.
Biraz hallice ise "Cansız bedenleri" bulunur.
Ünlü ve makamlıysalar "Cenazeleri!." Yani insanın ölüsü bile protokollü bu dünyada..
Yuh olsun artık!.

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