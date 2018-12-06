Galatasaray aleyhine verilen penaltı (Serdar Aziz pozisyonu) kıyameti kopardı. Önce Galatasaray vaveyla.. Sonra eyyam federasyonu maçın iki hakemini de, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı (VAR) idam etti.

Ardından Kulüpler Birliği "Bu kararı derhal geri alın" diye tehdit bildirisi yayınladı. (Dün okudum ki, yayınlamamışlarmış mış da.. Peki ne halt etmişler?. Yayınlamamışmışlar da niye bunca gün suspusmuşlarmış?.) Peki, VAR'da durum kabak gibi görünürken ve kural da dimdik orada dururken, Kasımpaşa'nın penaltısını tekrarlatmayan iki hakem, Yaşar Kemal Uğurlu ve Fırat Aydınus (VAR) için niye tek kelime eden yok?. Ne kurumsal, ne medyasal!. Hani Federasyon?. Hani Kulüpler?.

Karşılıklı en az sekiz kişinin kuralı ihlal ettiği VAR'da kayıtlı iken, niye federasyon Halis ve Hüseyin'e verdiği cezayı bunlara vermiyor?.

Niye o Kulüpler Birliği Kasımpaşa'nın hakkını aramıyor?.

Hatta ve hatta.. Niye alenen, resmen golü yenen Kasımpaşa'nın kendisi, Hocaları Mustafa Denizli dahil, itiraz etmiyor?.

Bu ülkenin bazı kurumlarında "Utanma" kalmadı da ondan, Sevgili okurlarım!.