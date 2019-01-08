Başlık tırnak içinde.. Çünkü benim değil.. Bu ülkenin en önde gelen yazarlarından biri olma yolunda hızla ilerleyen Mevlüt (Tezel) kardeşimin..

Bunca spor sayfasının atamadığı başlığı atmış, bunca spor yazarının kaleme almaya cesaret edemediği satırlarının üzerine..

Yahu bu ülkede bir "Türkiye Spor Yazarları Derneği" vardı..

Ülke sporunun 1 numaralı danışma organı..

Kader olaylarda bildiri yayınlar ve yön verirdi.. Şimdi, İstanbul'un en pahalı arazisine yayılmış dönümlerce arazide, iki koca bina, restoranlar, barlar ve arada olimpik havuzla sırt üstü yatıyorlar..

Bedrettin Dalan, Levent'teki bu arazide, o binaları ve havuzu yapıp bize hediye etmişti, ülkenin en önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları'nın hatta birincisi olduğumuz için..

Şimdi?.

Milletin milyarlar eden arazisine kurulmuş bir koca "Sıfır!." Yüzlerce spor yazarı, o güya koskoca ama aslında minnacık bile değil, zerre dernek susuyor, Mevlüt konuşuyor iyi mi?.

"Futbol kulüplerinin borçlarının bir kamu bankası tarafından yapılandırılması gündemde.

Eğer bu proje futboldaki yerleşik yönetim sistemi değiştirilmeden hayata geçirilirse, kulüpleri borç batağına sokan yöneticileri ödüllendirmekten başka bir işe yaramaz." Şimdi bu ne demek biliyor musunuz, Sevgili ve Sayın Spor Bakanımız, bu ne demek?.

Eğer niyetiniz kulüplere bile değil, başkanlara rüşvet vermek değil de, bugüne dek gelen ve kulüpleri felç eden düzeni değiştirmek ise, o zaman önce çürüme sebebini ortadan kaldırmalısınız..

Tabii, o sebebi biliyorsanız..

Sayın Bakan!.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen bir Kulüpler Yasası olduğunu biliyor musunuz?.

Milyarlık şirketler durumundaki kulüplerin hala Dernekler Yasası ile yönetildiğinin farkında mısınız?.

Bugün bir Başkan, kendisini gazete manşetlerine taşıyacak transferleri yapmak için sadece kulübün değil, ülkenin milyonlarca dolar ve eurosunu sokağa atabilir. Sonra kongre..

Sonra "Kabul edenler..

Etmeyenler..

Edilmiştir." Elini kolunu sallar ve gider, tek kuruş sorumluluğu yoktur çünkü Dernekler Yasası'nda..

Oysa Kulüpler Yasası çıkarsa, her kuruşun hesabı hatta mahkemede sorulur Başkandan..

İster mi o zaman Kulüpler Yasası'nı!.

Şimdi Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı fiilen batıran o borçları yapılandır.

Yapılandır ki, Başkan Beyefendiler yeni borçlar alacak hale gelsinler ve daha da batırsınlar..

Mevlut "Borç yapılandırma İspanya'da 1985'te denendi.

Bir kaç yıl içinde kulüplerin borcu daha da arttı" diye örnek veriyor.. Örnek alma fikriniz, niyetiniz var mı, Sayın Bakanım?.

"Kulübü milyarlarca borca sokup, tek kuruş hesap vermeden gitme"ye izin veren ve "Benden sonra tufan" diyen Başkanlar yaratan bugünkü sistem değişmeden, Kulüpler Yasası Meclis'ten geçmeden borçların yapılandırılması, milyonlarla taraftarı olan kulüplere hizmet değil, işte açık seçik söylüyorum.

"Spora, Futbola ve Vatana ihanet"tir..