Yuri Gagarin, Uzay'daki ilk insan.. Neil Armstrong da ilk aya ayak basan dünya canlısı.. İnsanlık tarihinin bu iki unutulmaz insanı, adlarını sonsuzluğa yazmalarında baş rolü, Stalin adlı diktatörün yasaklarının oynadığını biliyorlar mıydı acaba?.

Nerden bilecekler.. Ben yeni öğrendim.. Sabancı Müzesi'ndeki sergiyi bize gezdiren Nazan Ölçer Hocam'dan..

Yılbaşı öncesi İstanbul'u ziyaret eden bizim ailenin Saraylısı ve sanatçısı Serpil'e bir "Sanat Turu" sürprizi yapmıştık geçen hafta sonu.

Önce Ekav Sanat Galerisinde Sevgili İnci (Aksoy) ve kızı, canım Eda ile buluşma. 1994'te vurulmuş, kırık bacakla hastanede yatarken "Hıncal Ağbim sıkılır anne, gidip onunla maç seyredelim" diyen küçük kız o.. Unutur muyum?. Şimdi kocaman.. Paris'te yaşıyor. Sanat Danışmanı..

Ordaki sergiyi gezip yukarı, otele çıktık ki, bir başka dost, Mustafa Süzer bizi bekliyor, otelin hem manzarası, hem de yemekleri ile nefis restoranında..

Nasıl keyifle bir yemek yedik, dostlar bir arada olunca..

Antakya Usulü pastırmalı humusun tadı hala damağımda.. Ama beni baştan çıkaran, hepsinden tattığım o tatlılar müthişti.

Ordan ver elini, Arnavutköy.. Ordan ver elini Emirgan..

O Sanat Turu'nu "Ankara Mektubu" başlığı altında Serpil'in kaleminden okuyacaksınız. Ben minik bir giriş yapacağım..

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