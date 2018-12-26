Yani bunu söylemekten niye çekinirler de ille de Ersun'a destek çıkmaya çalışırlar..

"Yeni" Fenerbahçe, "Eski"sinden de berbat..

Geçen hafta felaket bir Fener izletmişti, Ersun bize.. Bu haftaki ondan da rezil..

Ama bizim yorumculara bakarsan, Ersun "Pırıl!." Bütün suç bu kadroyu kuran Comolli'de imiş..

Be kardeşlerim suç Comolli'de idi de, o zaman Cocu'nun günahı neydi?. Adamı niye yerden yere vurdunuz da şutlattınız?.

Niye o zaman bugünkü yazılar yazılmadı. Niye o zaman "Bu kadro ile bu kadar" demediniz?.

Benim medyam işte bu sevgili okurlar..

Kadro eksik, kadro yanlış olabilir.

Ama adam olacak çocuk da, bir şeyinden en az, belli olur.. Antalya önündeki Ersun futbolunun neyi vardı, ha?.

Ersun, neyi oynatmaya çalıştı da, adamlar beceremedi, hele bir söyleyin..

Ersun kapalı savunmayı açmak için neler denedi?. Kilitlenen maçı çözmek için neler düşündü?.

Hangi riskleri göze aldı da, olmadı?.

Siz hiç bu kadar rezil bir lig maçı gördünüz mü, son yıllarda..

İki korkak çıkmış meydane?.

İkisi de birbirinden..

Artık ne derseniz deyin.

İkisi de birbirinden pır pır.. Birbirinden yüreksiz..

Birbirinden ödlek..

"Hadi Bülent Korkmaz'ı anlayalım. Takımın yarısı, sakat cezalı, yok. Kapalı savunma yapmaya mecbur" diyenler oldu..

Hayır, anlamam..

Sahaya çıkarken, tedbirli ol, tamam.. Ama karşındaki o felaket Fener'de hangi oyuncu senin takımındakilerden iyi, Fener hangi futbolu oynuyor, anlaman için ilk 45 dakika yetmedi mi?.

İkinci yarı, hem de kendi sahanda, hem de herkesin yendiği Fener'i yenmek için oynamayı düşünmezsen sen, neyi düşünürsün Bülent?.

Hele Fener 10 kişi kaldıktan sonra, hâlâ "Kapalı Savunma" ne demek oluyor?.

Hayır beyler!. Benim kafam "Korkaklık" denen şeyi almaz.

Düşme korkun yok. Kazanırsan, Avrupa'yı zorlayacaksın. 1 puanla 0'ın pek farkı yok, ama "3"ün var.. Onun bile farkında değil Bülent..

Fener'e yenilmesin, yetiyor ona..

Peki futbol ne oluyor?. Bu rezil ödlekler mücadelesini tribünlerde, ekran başında insanlar izler mi?. İzlemeye devam eder mi?.

Bu iğrenç futbol için 400 milyon dolar yayın ücreti verecek bir geri zekâlı çıkar mı ilerde?. O zaman sizlere bu milyonlarla eurolar verilir mi?. Hatta.. Bu spor sayfaları, bu spor servisleri kalır mı?.

Sevgili kuzenim Gürcan (Bilgiç) dün bizim gazetede "Ersun Yanal takımına hem taraftarın, hem de kendisinin istediği futbolu oynatmayı başardı" demiş..

Sen hangi maçı seyrettin Gürcan?.

Sıkıntıdan patlayıp uykuya daldın da rüya mı gördün?.

Ne yapmış Ersun?.

"Antalya'yı kendi sahasında beklemeye mecbur etti" diyor..

Ersun mu mecbur etti, Bülent mi?.

Antalya, Doukara'yı santra yuvarlağında bırakıp, 10 kişi ile kendi sahasına da değil, kendi 18'ine kapanıp ve biri 4, öteki 5 kişilik iki savunma hattı kurmadı mı?.

Yahu Atatürk'ün ezber lafı.. "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" tarihin en büyük stratejisini anlatır.

Dudağı uçuklayan Korkmaz (!) 10 kişi ile kendi 18'i üzerine iki çizgi çekerse, Ersun, Antalya sahasına yerleşmeyip ne yapacaktı, Gürcan?.

Hadi seninle bir tavla maçı yapalım Gürcan..

Ben odamdan çıkmazsam, bu maç nerde oynanır?.

Ben altıncı kata gelmeyince, sen mecburen çıkacaksın 10'uncu kata, benim odaya ki, maç olsun!.

Yahu Fener 10 kişi kaldığı zaman bile o 4-5 diye çizilen iki savunma hattını bozmadı Korkmaz!.

Ersun ne yaptı?.

Asla üzerine gelmeyen rakibe karşı çift santrfor oynamayı denedi mi?.

Hayır.. Slimani'yi alırken, Soldado'yu çıkardı.

Fatih Terim ki, onu nasıl eleştirdiğimi biliyorsun, ayni Antalya önünde beraberliğe razı olmadığı için, Maicon ve Donk'u santrfor diye sahaya sürdü. Donk da son dakikada galibiyet golünü attı.

Ersun Reyes'i sokarken, "Hah işte.. Fatih'ten örnek almış. Reyes santrfor olacak" diye düşündüm..

Ama senin ödlek meğer, kırmızı kart gören Roman'ın yerine Topal'ı çekmekle yetinmemiş..

Saldırmayan rakip önünde savunmayı sağlama almak için, stoper Reyes'i alırmış..

Ya daha önce yaptığı..

Allah için söyle Gürcan.. Oyun 0-0'ken Benzia çıkınca (Ki doğruydu) yerine Şener mi girer, yoksa Barış mı?. Söyle!.. Allah rızası için söyle..

Bu Ersun hangi takımı, kimi çalıştırdığının bile farkında değil.. Fener'i gerçekten küme düşme adayı bir ufak kulübün takımı sanıyor..

17'nci Fener Antalya ile beraberliğe oynar mı?. "1, tek bir puan aldım" diye bayram yapar mı?.

Maçın bitmesine 30 saniye falan var.. Fener taç kazandı.. 30 saniye o tacı atmadılar.. Top Fener bekinin elleri arasında beklerken, hakem bitiş düdüğünü çaldı, iyi mi?.

Bu neyi gösterir Gürcan?.

30 saniye kala bile tir tir titreyen ve topu oyuna sokmayıp 0-0 bitirmeye çalışan takımın Fenerbahçe olduğunu..

Ersun Yanal'ın yatağının tam karşısına dev harflerle yazmak lazım..

"F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E !!!"

O zaman öğrenir belki kimi çalıştırdığını!.