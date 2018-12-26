"İki harika konser izledim" diye yazıyorum ya yanda.. Bir ortak yanları vardı..

İkisinde de bir tek müzisyen görmedim.

Yahu bizim müzik insanlarımız, niye içte dışta böyle dünya çapında yıldızları ve de yarınımız olacak gençleri merak edip, gelmezler?.

Bir konserde bir müzisyen olsun, dişimi kırsın..

Pardon Yasmin Levi konserinde Kubat vardı ama o, sahnedeydi, Yasmin'le düet yaptı.. Yıllar önce de beraber söylemişlerdi Adio Kerida'yı, unutmuşum.

Bu defa ikisi de unutulmazdı.

Kim dinledi, "Müzik insanı" olarak bu düeti peki?.

Hiç kimse..

Ben hemen bütün köşe yazarlarını okuyorum. Meslektaşlarım ne yapar merak ettiğim için, bir. Bir şeyler öğrenirim diye, iki..

Bunlar kendi meslektaşlarını dinlemekten niye kaçar?. Kıskançlık mı?.

Başkasına itibar sağlamama çabası mı?. Odana kapanıp, internetten dinlemekle müzik insanı olunur mu?.

Tarkan Tekyıldız'dan söz ettim, konser yazımda..

Bu genç adam müthiş bir aranjör..

Sezen gelseydi o konsere, dinlese, konuşsa hemen kapardı kesin. Tarkan, müthiş okullu. Dünya çapında ustalarla çalışmış. Hâlâ da okuyor.

Onno ve Uzay'dan sonra çok ender hit yapabilen Sezen'le kafa kafaya verseler neler neler çıkarırlardı diye düşündüm de.. İkisi de neler kazanırdı bu işbirliğinden.

Sezen'in "Demo" adlı yıllar sonra çıkardığı albümü de hayal kırıklığı yarattı bende..

Sezen'in ilk demosunu 80'li yıllarda gece yarısı, hatta sabaha karşı çalan telefonda dinlemiştim. "Şimdi bitti" demişti.

Onno gitarı ile eşlik ediyor, Sezen söylüyordu..

"Sen ağlama!." Yıktı geçti ülkeyi. Hâlâ "Sezen" deyince, "Sen Ağlama" gelir akıllara..

İkinci demosunu, bu defa Ulus'taki evinde albümün taslağı olarak dinletmişti bana.. Yıl 1995.. "Işık Doğu'dan Yükselir!." 12 parçanın 12'si de muhteşemdi.

Tam üç kere çaldırdım.

"Yetti, artık azcık konuşalım" dedi.

Kestik, lafa başladık, bahçede.. Komşu çitten biri atladı geldi..

"Abla" dedi, Sezen'e.. "Ben yandaki inşaatta çalışıyorum.. Ne olur şu bandı bir daha çal!." Sonra.. Biliyorsunuz, efsane oldu o albüm, tüm şarkılarıyla!.

..Ve Onno ve Uzay'dan sonra, ender bir Lale Devri kaldı ezberimizde, 2000'li yıllar Sezen'inden.. Bülent Özdemir bestesi..

Yeni albüm Demo'da da bir Bülent Özdemir şarkısı parlıyor gene.. Begonvil.. Sezen'in sözleriyle..

"Benim yerime de sev, bekletme hayatı Bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişiyiz savunan sevdayı!." "Yansın İstanbul" da şansı olan şarkılardan..

Ve gene söz müzik Sezen, "Yol bitti çoktan" sözleriyle akılda kalma şansına sahip..

"Şimdi bir yaz aşkı saklar bizi Eylülde ayrılık gene yoklar bizi Zaman iksiriyle toplar bizi Ben aslında çok sevmiştim ikimizi.." Manaya bakar mısınız?. "Aslında ikimizi çok sevmek" ne demektir, ne güzeldir?.

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Bu arada Sezen'in son döneminin en unutulmaz şarkısı "Gidemem"i, adını buraya yazmayacağım birisi sahiplenmiş.."Benim için yazdı" demiş, gazetecileri toplayıp.. Sezen ona küsmüş de..Barışmak istemiş de..Hadi ordan!..Ben seni de iyi bilirim, Sezen'i de..İsimlerinizin yan yana gelmesi züldür!