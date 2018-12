İki enfes konser izledim, geçen hafta..

Biri muhteşem.. Volkswagen Arena'da binlerce kişi önünde, Yasmin Levi!.

Kaç yıl geçti aradan hatırlamıyorum.

Levi'yi ilk izlediğimde hamileydi, sahnede..

Hiç iz bırakmamış..

Ama kadın nerelere gelmiş, inanamadık.

Dört arkadaş gittik, zevkleri çeşitli.

Dördümüz de bayıldık.

Babası Manisa doğumlu İspanya'dan göçen bir Sefarad aileden, İzak.. O zaman Yasmin'in İspanyolca söylemesi doğal.

Flamenko dediğin de, Mısır asıllı Çingenelerle, gene Afrika'dan gelen Emevilerin, yani Endülüs'ün karışık müziği..

Yasmin flamenkoları ama ne söyledi..

Nasıl muhteşem bir ses.. Nasıl muhteşem yorumlar..

Hele bir Firuze söyledi.. Yani ben kaç kişiden dinledim, Sezen başta, böyle bir Firuze yorumu dinlemedim..

Yazın Youtube'a Yasmin Levy (Bizden gidince, Levi olmuş, Levy) ve dinleyin, göreceksiniz!.

İkincisi, Kadıköy'deki iskelede, İstanbul Kahve'deki Klasik Sabah Konserlerinde, birkaç kişi önündeydi.

Bach'tan Jobim'e..

Caz konseri. Bach'ı herkes bilir.

Jobim "İpenema'daki Kız" şarkısını yazan Brezilyalı besteci. Bu şarkıyı Selahattin Duman'la gittiğimiz Rio gezisinde İpenema Plajında dinlemiştim. Yıl 1986.. Tam 30 yıl önce.. Buyrun anılara..

Tarkan Tekyıldız piyano, İ. Sermet Erkin (Benim sevgili dostum, sihirbaz Sermet Erkin'in oğluymuş.) bas gitar, Alper Yılmaz da davul.. Harika çaldılar.

Fly me to the Moon.. All of me.. Hele de beni filmine beş kez götüren o unutulmaz Orfeu Negro şarkısı..

Hepsinin düzenlemesini Tarkan yapmış. Tarkan müthiş bir genç..

Bu ülkenin en parlak aranjörlerinden biri olursa şaşmayın..