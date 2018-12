Dün sabah gazetemi masama serdim.

Kahvemi de yanına koydum, günlük klasiğim.. Sayfaları çeviriyorum.. Spora geldim bir sarı kırmızı sayfa..

"Galatasaray yeni yıla bambaşka bir kimlikle girecek/ 2019 Model Aslan" diye bir başlık.

Altında Mehmet Özcan imzalı haber..

İşte 2019 Galatasaray Mucizesi'nin ana hatları.. Emre ve Sinan iyileşecekmiş.

Fatih Hocamın beğenmediği Maicon satılıp, parasıyla, biri Demba Ba, iki santrfor, bir stoper alınacakmış.

Böylece Eren üçüncü santrfor konumuna düşecekmiş.

Altında da Sevgili Bülent Kardeşimin (Timurlenk) görüşü..

"Kim gelse Eren'den iyi olur" diyor.

"Maicon'u yollarken, Ozan'a güvenmeyin.

Bu genci fazla şişirdik. Onun forma giydiği her maçta Galatasaray gol yiyor.. Demba Ba da kimin aklına gelmiş, pes" diye de ekliyor.

Yani, Mehmet'in aslında o "Galatasaray yeni yıla bambaşka bir kimlikle girecek/ 2019 Model Aslan" başlığının altını hiç de doldurmayan, boş haberi, Bülent'in bile aklına yatmamış belli..

O zaman okur, camia inanır mı, 2019'da bambaşka bir Galatasaray seyredeceği haberine..

Ben okurken güldüm..

"Fatih'in beğenmediği Maicon'un parası ile satın alınacak iki santrfor, bir stoper"le "2019 Model Galatasaray" beklentisine gelin de gülmeyin..

Kaldı ki..

Galatasaray'ın sorunu kadro değil.. Kadro, çok aşağılardaki sorun..

Ara transferde bir iki akıllı işle biter gider..

Asıl sorun, Başkan Mustafa Cengiz ve kulübün hem Futbol Direktörü, hem de Hocası Fatih Terim..

Her şeyi Gomis'e bağlamak, her ikisinin de işine geliyor.

O zaman biliyorlar ki, işte tam da bu Sabah Sayfasında olduğu gibi kimse onları eleştirmeyecek.. Camia suçu kadroda bulacak ve "Ara transferde bir Gomisimsi bulununca dertler bitecek" diye uyutulup, rüyalara daldırılacak..

Yahu açıkça ortaya çıkıp "Bu Mustafa Cengiz Başkan kaldıkça, bu Fatih Terim bu kafayı değiştirmedikçe, Galatasaray Ronaldo'yu alsa fark etmez" demiyor, diyemiyor..

Mustafa Cengiz üç günde Aziz Yıldırımlaştı.

Kırk yıllık dostumu artık tanıyamaz oldum.

Konuşmuyorum da.. "Her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben yaparım" diyen kafa ile konuşsam ne olacak?.

Geldiği günden itibaren bakın..

Yönetimdeki deneyimlileri kaçırdı, istifaya mecbur etti. Şimdi kimi tanıyorsunuz kurulda?. Kime inanıyorsunuz?.

Herkesi yolladı ki, Aziz olsun!.

İş başına geldiği zaman ona bir tek isim tavsiye etmiştim.

"Kerem Ertan!." Kulübün "Gelir" işlerini yönetiyordu, Ünal Aysal zamanında ve Galatasaray'ı "Dünyanın en kazanan 20 takımı arasına sokmuş, 16'ncı yapmıştı.

Mustafa nerdeyse hepsi kepenk indirmiş bir Galatasaray Store devralmıştı.

Koskoca Galatasaray sponsor bulamıyor, üç otuz paralara razı oluyordu.

Kerem, gelir gelmez müthiş işler yapmaya başladı. Hem simgesel, hem de maddi başarılar anında ortaya çıktı..

Bu Kerem'i kaçırdı Mustafa iyi mi?. 6 ay için Başkan olduğu zaman "Ben gönüllü gelirim. Para almadan çalışırım. Kongrede Başkan seçilirsen ve benimle çalışmaktan da memnun olursan, o zaman profesyonel konuşuruz" diyen Kerem, kongre sonrası profesyonel oldu ve ardından kaçmaya zorlandı.

Niye?.

Uzun uzun düşündüm. Kerem yönetimde değil. Mustafa'nın "Her şey ben demek" hırsı ile çalışması mümkün değil..

O zaman?.

Bir tek ihtimal buldum.

"Kerem, Fatih Terim'le çok eski ve çok yakın dost.. Mustafa Cengiz, Fatih Terim adının önüne geçmesinden hoşlanmıyor.

Onu kendine rakip görüyor.

Sportif A.Ş'de güçlü bir Terim dostu işine gelmedi." Bakın bir gerçek de bu..

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i istemiyor. Yani Terim başarılı olsun da istemiyor..

O zaman durup dururken onunla niye 3+2, beş Yıllık sözleşme imzaladı, derseniz?.

Gösteri.. Camiaya yaranmak, tribünleri arkasına almak için Terim'e ihtiyacı var.

Hocayı yakından tanıyor. O Galatasaray için imza atmadan da çalışır. Bay Teferruat gibi şart şurt da ileri sürmez. Yarın işine son verilirse, o sözleşmeyi ileri sürüp Galatasaray'ı mahkemeye de vermez.

Yani, o imza töreni bir "Mustafa Şov!." Bu "Hep ben.. Hep ben" diyen İkinci Aziz, Mustafa Cengiz'i kongre devirmedikçe, Galatasaray'ın toparlanması zor..

Ya da Mustafa, düşe, kafasını vura ve masallardaki mucize ile "Kulübü Dursun'dan kurtarmak için yola çıkan o idealist Galatasaraylı'ya döne.." İnanıyor musunuz?.

Peki, Kongre'nin toplanıp bu Mustafa'yı al aşağı etme ihtimali var mı?.

Geçiniz!.

***

***

Galatasaray 34 maçta 33 golle ligin en az gol yiyen takımı..O kadronun üç stoperi var.. Maicon, Serdar Aziz , Ahmet Çalık.. Üçü de duruyor.Giden ligin en çok gol atan takımından, santrfor Gomis.. Yerine de adam almamış Mustafa Cengiz. Gomis gibi adamı 6 milyon Euro gibi dilenci parasına satmış.. Fener, Sousa'sını ayni takıma 26 milyona satarken.Mustafa Cengiz'in, Fatih "Evet" demese bu satışı yapması mümkün mü?.Neyse.. Onun davasını gütmeyelim şimdi. Olan olmuş. Sezon açılmış.Bir Büyük Hoca, en az gol yiyen takımının üç stoperi de yerinde dururken, dördüncü stoper mi arar bulur, Galatasaray alt yapısından, gidenin boş bıraktığı santrfor mu?.Ozan'ı çıkardı Fatih Hocam, iyi mi, dördüncü stoper olarak, birinci santrforu bile yokken.... Adam kornerdenkafayla, frikikten ayakla kaç golattı.. Yani topa iyi ve isabetli vuruyor.Geriden topla çıkışları, o uyutan Fatih Futboluna rağmen ileri attığı "Kilit Pas" tonla.. Fiziği güçlü. Rakip stoperlerle iyi boğuşur.. O zaman elde santrfor da yokken niye denemezsin Fatih Hocam?.Stoper Cüneyt'i, Galatasaray'ın yaşadığı benzeri bir yokluk santrfor yapmadı mı?. O stoper Cüneyt, santrforda attığı gollerle şampiyonlukta baş rol oynamadı mı?.Mesele Suarez'i almak değil Hocam!.Büyük Hoca, yoklukta yaratıcı olandır.Marifet asıl, tam da odur..Gomis diye bir adam var mı, bu sezon dünyada.. O şişirdiğin Gomis'i anlatan bir şey duyduk mu, bu yıl?.Nerde?. Ne yapıyor?.Sen onun yerini bile dolduramıyor, koskoca Galatasaray'ı bir Gomis'e bağlayıp,Dost acı söyler diyorum, ben dedikçe de sen benden soğuyorsun biliyorum ama, ben dostluğuma devam edeceğim.

Bu takımın bu hallere düşmesinin, seyirci sayısının giderek azalmasının, "Ali Sami Yen Cehennemi" yaratanların şimdi kendi takım ve oyuncularını yuhalayarak, o tribünleri Galatasaray için cehenneme çevirmelerinin sebebi sensin Hocam..

Senin Galatasaray'a oynattığın o uyuşuk, o insanı bezdiren, sövdüren "Aman gol yemeyelim" oyunu, tribünleri takımından soğuttu..

Top yüzde 80 Galatasaray'da, ama o yüzde seksenin yüzde 80'i, Galatasaray yarı sahasında oynanıyor.

Çünkü yan yan, yan geri paslarla, stoperlerin ve beklerin topu senin sahanda çevirip duruyorlar, sonunda Muslera'ya veriyorlar..

Kimse topu ileri atmayı, oyunu geliştirmeyi aklına bile getirmiyor.

Getirtmeyen sensin Hocam..

"Top bizdeyken gol yemeyiz. O zaman riskli pas yok. Garantili pas var.." Bu ne demek Hocam..

Yan yan, yengeç gibi oyna, topu tut.. Rakip de gerzek değil.. Koşmadan, yorulmadan senin kendi kendine oynamanı seyrediyor, kazara kaptılar mı, üç pasta öyle hızlı kontratağa çıkıyorlar ki, golü yiyorsun..

Başakşehir maçında Mariano, Ozan ve Serdar'ın pas grafikleri.. Açıklaması yazının içinde..



CimbomHaberTR diye bir site var..Orda gördüm, Ozan, Mariano ve Serdar Aziz'in pas grafiğini.

Kırmızı oklar rakibe giden paslar.

Yeşiller de bizde kalanlar. Bak yeşillere..

Hepsi yan.. Hepsi Muslera'ya.. Bu grafikler, o rezil, o utanç verici Başakşehir maçından alınmış.. Grafik altı izahlarda bir de "sarı ok" var. Kilit, oyunu geliştiren paslar da sarı renk.. Ama grafikte tek sarı ok yok. Yani Mariano, Ozan ve Serdar ileri tek top atmamış..

Bu utanç futbolu ile maç kazansan ne olacak, kaybetsen ne olacak hocam?.

***

***

Şimdi Selçuk'u öldürüp,Hocam, hangi maçı istersen onun bandınıal, beraber oturalım bakalım, olurmu?.Galatasaray Ali Sami Yen'de oynuyor.Maç yeni başlamış. Seyirci ayakta..Muslera avut atışını nerdeyse yarım dakikada yapıyor.. Her avut atışında Galatasaray kendi sahasında zaman kaybedip, deplasmana gelene yağlı, ballı ekmek ikram ediyor..Kaptanı böyle ruhsuz olan takım nasıl coşar Hocam?. Benim senelerdir gördüğümü, sen kenardan görmüyor musun?. Görüyorsun tabii.. Görüyor ve ses çıkarmıyorsun. Hatta belki Muslera'ya "Oyunu yavaşlat, öldür" emrini sen veriyorsun.. "Aman top bizde kalsın. Gol yemeyelim!."Çık top oyna yenil Hocam.. Yenil..Alkışlamazsam şerefsizim.. Ama bu rezil futbolu öldürme, Galatasaray'ın adını, şanını yok etme futbolu ile şampiyon olsan ne yazar?.Olamazsın ya..Bu takımın yığınla iyi tarafı vardı.Bekler ve açıklarla geliştirdiği rakip savunmayı darmadağın eden ikili kanat akınları.. Yok ettin..Peki neyi düzelttin Hocam?.Yahu Hocam,Her taç geriye atılıyor..Onun da çoğu rakibe.. Gene istediğin maçın bandını al, beni çağır, beraber bakalım, ileri atılan taç var mı?. Taçta topun bizde kalma ihtimali yüzde 50 oluyor mu?.Oyunu yan yan, yan geri öldüren,Sen bu takıma taç atmayı bile öğretemedin, el oğlu taçtan ne goller atarken!.2000 yılının Avrupa'da tek deplasman maçı kaybetmeden şampiyon olan, olurken de, bu yıl turu bile geçemediğin o dandik rakipler değil, Avrupa'nın en güçlü liglerinden iki İngiliz, iki İspanyol, iki İtalyan, iki Alman devini ezip kaldırmıştık o Kupaları..