Pazar gecesi maç bitti.. Dostlar dağıldı..

Gündüzden kalma gazeteleri elden geçirdim. Yatak odasına geçmeden "Ne var, ne yok" merakım tabii.. Açtım alışkanlık kanalımı.. NTV'yi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert bir cevap vermiş.. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çok sert bir açıklama yapmış..

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Netanyahu'ya giydirmiş..

Nokta!.

"Ben mi atladım acaba" diye bekledim ki, alt yazılar yeniden dönsün..

Hayır.. Aynen.. Cevaplar hem de ne sert var, ama Netanyahu ne demiş, o yok..

Haydi geçtim öteki kanallara.. CNN..

Yok!.. HaberTurk yok.. Global yok..

Cevaplar hepsinde var, ama bu cevaplara neyin sebep olduğu hiçbirinde yok..

Yattım..

Netanyahu'nun nasıl bir İslam düşmanı olduğunu, Filistinlilere zulmünü geçtik..

İsrail'deki Arap halkına neler yaptığını ve yapmaya devam ettiğini biliyorum. Nasıl ırkçı biri hem de.. İyi biliyorum, İsrail halkının çoğunluğu da ona, benden öfkeli.. Çünkü onlar, hele Türkiye'den göçenler, artık "Barış içinde bir arada yaşamak" istiyorlar.. Netanyahu da en çok onlara kızıyor zaten. Saldırısının asıl sebebi iç politika..

Tabii dışarda olanlardan da rahatsız.

Türkiye Cumhurbaşkanı da, hele son zamanlardaki eylemleriyle, İslam Dünyası'nın lideri.. Orta Doğu üzerinde oynanan oyunlara kafa tutuyor ve pek çok şeyi değiştiriyor.

En son işte, bölgede İsrail'in en büyük dostu Amerika çekilme kararı aldı.

"O öfke ile bir şeyler demiştir elbet" dedim ve yattım..

Sabah kalktım, gene taradım kanalları..

Geceden kalma haberler aynen.. Ve aynen hepsinde de, Netanyahu ne demiş yok..

Girdim internete.. Orada buldum..

Netanyahu denen adam, Erdoğan'a tweetlerle saldırmış..

İşte başlangıç cümlesi..

"Antisemitik Erdoğan onu trollüyor"muş, iyi mi?.

"Antisemitik" Hitler ve katliamlarından beri dünyayı sarsan bir nefret, ırkçılık sözcüğü..

"Yahudiden Nefret Eden" demek.. Yahudi ırkından da, Yahudi dininden de nefret eden politikanın adı da, Antisemitizm'dir.

Yahu pes!..

"Yahudi'nin dininden de ırkından da nefret eder" dediğin adam üç gün önce, bu ülkenin en büyük kültür ve sanat nişanını, yani kendi adını taşıyan "Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü"nü, kendi elleriyle, Yahudi ırkından ve Yahudi dininden bir sanatçıya, İzzet Keribar'a vermedi mi? Canlı yayında onunla şakalaşmadı mı?.

Övmedi mi?.

Sen bu lafları ederken, Yahudi ırkından ve Yahudi dininden bir sanatçı Yasmin Levi, İstanbul'da 5 bin kişi önünde, alkışlarla yıkılan konser veriyordu, Netanyahu!..

Dahası o antisemitik diktatör, geçen hafta, Türk ve Dünya Yahudileri'nin en büyük bayramı Hanuka'yı kutlamadı mı?.

Erdoğan, Netanyahu'nun saçmaladığı gibi bir "Anti- semitik Diktatör" olsa, ülkesinde bunlar olabilir miydi?.

Bizzat kendisi bunları yapar mıydı?.

Peki Netanyahu'ya verilen cevaplarda bunları söyleyen çıktı mı?.

Erdoğan'ın ayni sertlikte yanıt vermesi doğal. Hatta, Devletler Hukuku kuralı..

Mukabele-i bilmisil.. Yani "Ayniyle mukabele.." Ama etrafının, Dünya Kamuoyunu aydınlatması gerekirdi.

Dün sabah benim gazeteme baktım, yoktu.

Öteki gazeteleri burdan çıktıktan sonra okuyacağım..

Dilerim onlarda vardır..

Cevap verirken, soğukkanlı olmalı, "Gerçekleri" o iğrenç iftiraları sıralayanların yüzlerine, hayat boyu izi kalacak şekilde vurmalıyız!.