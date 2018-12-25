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HINCAL ULUÇ
25 Aralık 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Pazar günkü Dostumuzdan naklettiğimiz neşemizi, Sevgili Yaso, düzelteyim derken, fena halde bozmuş. Bu yüzden bugün yeniden, ama doğrusunu yayınlıyorum.
Yani, Pazar Neşesi, oldu Salı Tebessümü..
Efendim, Lenin ölmüş.. Öbür dünyanın kapısında yakalayıp, 'in odasına götürmüşler. Aziz Peter bakmış ki Lenin..
"Atın bunu cehenneme" demiş, sorgusuz, sualsiz..
Atmışlar..
Bir ay sonra cehennem karmakarışık olmuş.. Bütün cehennem tayfası ayakta..
"Cehennemdekilere özgürlük.. Cehennemdekilere özgürlük.." Zebaniler baş edemeyince, Aziz Peter'e iletmişler durumu..
"Alın adamı ordan, cennete götürün bari, ne yapalım" demiş, Aziz..
Götürmüşler Lenin'i cennete ki, bir hafta geçmeden orda da kıyamet..
"Cehennemdekilere de özgürlük..
Cehennemdekilere de özgürlük.." Gene koşup durumu Aziz Peter'e anlatmışlar..
Öfkeyle "Getirin şu herifi bana" diye bağırmış, Aziz..
Getirmişler.. Odasına koymuşlar. Tüm melekler de kapıda bekliyor..
Bir saat geçmiş, geçmemiş kapı açılmış.. Aziz Peter görünmüş..
Melekler koşmuşlar..
"Ne oldu Aziz Peter, ne oldu?." "Ne Aziz'i be" diye terslemiş bizimki.. "Yoldaş Peter ulan.. Yoldaş Peter!.."

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