Bu ülkede trafiğin 1 numaralı sorumlusu İçişleri Bakanı Soylu, 2016-2018 arasında meydana gelen trafik kazalarında 864 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı, Meclis'te bir soru üzerine..

Bu, Türkiye'de her 20 saatte bir çocuğun trafik kazasında öldüğü anlamına geliyor.

Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamayı okuyalım.

"Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ait karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47'si maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 kişi öldü, 300 bin 383 kişi yaralandı.

Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 74.4'ü yerleşim yeri içinde, yüzde 25.6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi."

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