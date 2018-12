Dün sabah kalkınca her zamanki gibi televizyonu tıkladım.. "Ne var, ne yok" meraklıyım ya..

NTV açıldı. Ekranda güney sınırımızda hareket eden tankların önünde canlı konuşan bir muhabir. Altında kırmızı yazılarla "Son Dakika!..

O an ne tahmin edersiniz, hele üç gündür hemen her haber bülteninde Cumhurbaşkanımızın "Bir gece ansızın girebiliriz" deyişi kulağınıza çakılmışsa..

"Vay" dedim, gözlerimi ovuşturarak ve "Son Dakika"yı okudum..

"Bireysel emeklilikte sistemden çıkanlar 3 yıl içinde otomatik olarak sisteme girecekler.." "Hay Allah" dedim.

Tık.. CNNTurk.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Tık.. HaberTurk.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Tık.. TGRT.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Tık.. Global.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Tık.. Ahaber.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Tık..Tv24.. Kırmızı yazı.. "Bireysel emeklilik.." Yahu bu ne ayıp habercilik, bu ne ayıp 80 milyonla alay etmedir!.

Gençliğimizde bir reklam vardı, bayılırdım, sloganına..

"Yok aslında birbirimizden farkımız. Ama biz Osmanlı Bankasıyız!." Ayni ülkede, ayni ortam ve koşullarda "Ama biz Osmanlı Bankasıyız" diye fark yarattıklarını ilan ederlerdi, her gün.

Neydi farkları?. İşletmecilik.. En eski, en deneyimli ve en seçkin elemanlardan kurulu banka, mudilerine çok daha hızlı ve çok daha olumlu hizmet ediyordu..

Fark işletme, fark eleman farkıydı..

Bizim haber kanallarımız içinde bir Osmanlı Bankası bile yok.. Olmaya niyetlenen de..

En eskisi NTV.. Kuranlar en yakın dostlarım, arkadaşlarım.. En yenisi Global.. Onu kuran ve başında olan hem de nasıl dostum, kardeşim..

Peki bu kadar farklı kanal, sabahın köründe niye böyle kötü, böyle ayıp karbon kopya oluyorlar?.

Anlatayım.. "Bireysel emeklilik"le başlayıp..

Haber hepsine Anadolu Ajansı'ndan gelmiş.. Bundan 60 yıl önce de öyleydi..

Resmi Gazete önemli haber kaynaklarından biriydi.. Yasa, yönetmelik değişiklikleri, atamalar falan filan.. Devlet çarkı, karar, olay Resmi Gazete'de yayınlanınca dönmeye başlardı çünkü. Hepimizin bürosuna Resmi Gazete gelirdi. Ama bazen 100 sayfa kitap gibi yayınlanan o gazeteyi kim elden geçirecek..

Anadolu Ajansı o işi hepimiz için yapar, önemli olanları erkenden bültene alırdı. Biz de ajanstan öğrenirdik.

Şimdi bunlar da ayni ajanstan öğrenmişler..

"Son Dakika" demeleri utanç aslında..

Kendi utançları.. Maliye Bakanlığı o yönetmeliği gece yarısı hazırlayıp, sabaha karşı baskıya vermedi ya.. Resmi Gazete yayınına dek en az 3 ay geçmiştir, düşünülmesinden başlayarak..

"Son Dakika" diyecek kadar önem verdiğiniz haber, gözler önünde konuşulur, tartışılır, taslak hazırlanıp, esasa geçilir, nihayet Resmi Gazete'ye gönderilirken haberiniz yok, ruhunuz duymuyor.

O zaman ya haber önemli değil, ya siz gazeteci değilsiniz..

Hangisi ise artık.. O değil konu.. Haber Kanallarından biri, bu sıradan bile değil, haber bile olmayan haberi "Son Dakika" diye yazıyor.

Alt yazıların başında 15 yaşında bir çocuk vardır genelde. Stajyer.. Maaş bile aldığı şüpheli..

Kimse de denetlemez onu.. O delikanlı uyku sersemi "Yahu bu haberi kırmızı yapalım" demiş..

Şimdi bütün kanalların yönetim odalarının duvarında, tüm haber kanallarının ekranları açıktır. Birbirlerini kollamak, farklı haberleri varsa yürütmek için..

Bakıyorlar hep.. Birisi "Kırmızı"ya döndü mü, anında aşağı emir.. "NTV kırmızı oldu. Ayni Haberi biz de kırmızı yapalım..

/ Global kırmızı oldu, ayni haberi biz de kırmızı yapalım.." Sistem aynen böyle çalıştığı için, Anadolu Ajansı'nın gazetecilik açısından küflenmiş, bu ülkede kaç kişiyi ilgilendirdiği şüpheli haberi, Haber (!) Kanallarımızın birinde kırmızı olunca, anında alayında (Hepsi alaylı bunların) Kırmızı Yazı/ Son Dakika oluyor..

Allahın adamları..

"Bireysel emeklilik yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazetede yayını" haberini Son Dakika diye verenler!.. Size soruyorum..

O gece sabaha karşı Münbiç'e girsek nasıl verecektiniz?.

Yeşil Yazıyla mı?.