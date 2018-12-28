Bu resimler geçen hafta Yedikule'de çekildi.

Soldaki resim.. Yolun başında bir trafik levhası..

"Sağa dönülmez.." Onun altında bir trafik levhası daha.. "Sağa dönünüz.." Şaka gibi değil mi?. Yani konu siyaset olsa, "Birileri dalga geçiyor" deriz hep birlikte.. Ama değil. Konu İstanbul Trafiği.. Ve bu resim bunca yıldır yaşadığımız "Kaos"un özeti sanki..

Sağdaki resim, iki gün sonra çekildi.. O yolu senelerdir tek yönlü kullanan, kenarına park eden mahalle sakinleri, karşıdan gelenlerle kavgalar etmeye başlayınca, birisi kafasından çözüm bulmuş ve sonradan eklenen levhaya bir siyah poşet geçirmiş..

Buyrun, bu İstanbul'da yaşayın ve Trafik denen şeyi, hem kuralı, hem polisi ile ciddiye alın bakalım..

Yazımız çıktıktan sonra arkadaşımız gene o köşeye gidip bakacak!. Ne olduğunu göreceğiz..