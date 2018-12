Serpil Gogen/ Ankara Mektubu..

Öğle üzeri Hıncal Ağabeyimle Gümüşsuyu'nda, Ekavart Gallery'de buluşacağız. Enfes bir program yaptı ama İstanbullulara göre değil!.. Hep söylerim, "Bir İstanbullu, İstanbul'da böyle bir gün yaşamaz, yaşamak istemez." Oysa bir Ankaralı yaşar, hele sadece iki gün için İstanbul'daysa... Trafik, yol umursamaz.

(İstanbullular kızmasın ama gerçek bu.. Ankara, Kültür ve sanat eğitimini çocukluktan itibaren veren kent.. İşte örnek, ben. hu.)

Ekav'da 5 Ocak'ta bitecek bir sergi var. "InDreams"... "Rüyalarda" diye çevrilebilir. Sandra Çavdar'ın resimleri ve tanınmış heykeltraş Koray Ariş'in yapıtlarıyla..

Sergi sadece görmek için değil, hissetmek için sanki!.. Işık, müzik, mekân inanılmaz. Gezerken, günler süren bu hazırlığa, bu enfes dekora nasıl kıyılıp da söküleceğini düşünmekten kendimi alamadım.

Sandra Çavdar'ın ilk kişisel sergisi.. Resimler, renkler, kompozisyonlar sanatçının dünyasını kendi müziği ve kendi ışığıyla yansıtıyor sanki.. Rüya gibi..

Koray Ariş ise, farklı bir boyutta.. Serginin küratörü Osman Ş. Çarmıklı'nın ifadesiyle, "Kıyametin davulları gibi, seyredenlerin zihninde hareketlenip ses veriyorlar." Gerçekten de, eserlere dokunuyor ve davulun sesiyle bir müzik yaratarak formlarla iç içe geçiyorsunuz.

Sırada Arnavutköy...

Galeri Selvin... Ankara'daki galerisinde resim derslerine katıldığım, hemen her sergisine koşarak gittiğim Selvin'in galerisi..

Bu kez, eşi Uğural Gafuroğlu'nun yapıtları sergileniyor. Çakıl taşından ahşaba, tuvalden kâğıda hemen her türlü malzeme ile çalışan sanatçının camaltı ve amorf (Kırık kütle) camlar üzerindeki çalışmaları... Naif, esprili, rengârenk kompozisyonlar.

Keyifle gezdik, keyifle çıktık. İstikamet Emirgan..

Sabancı Müzesi..

***