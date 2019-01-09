Dün öğle yemeğine, İstanbul'da en sevdiğim yerlerden birine gittim.. Yeditepe Üniversitesi'ne..

Türkiye'nin çağdaş eğitim veren kurumlarının başında gelen yerdir burası..

Fetö, önce yurtta, sonra dünyada okullar kurup gençlerin beyinlerini yıkayarak mürit yetiştirmeye başlayınca tehlikeyi ilk sezenlerden biriydi asker arkadaşım Bedrettin Dalan..

"Başkan siyasete dönmeyi niçin düşünmüyorsun" dediğimde "Bu Fetö tehlikesiyle mücadelenin yolu, onu kendi silahı ile vurmaktan geçer. Okullar açmalı, çağdaş düşünceli gençler yetiştirmeliyiz" demişti.

İstek Liselerini izleyen Yeditepe Üniversitesi işte böyle kurulmuştu.

Temelin atıldığı günde ordaydım. İnşaatı adım adım izledim, okudunuz, hep..

Sonra açıldı okul..

Dalan "Bilimsel araştırmalarda bir numara olacağız. Ama dünya çapında olmasına azmettiğim fakültem 'Hukuk' demişti.. "Önce Hukuk.." Fetö tehlikeyi sezdi.. Ünlü kumpas davalarının arasına Dalan'ı da koydu.

Fetö'cü polisler, Yeditepe'ye ait arazide gömülmüş (!) bir takım silahları elleriyle koymuş gibi (Buradaki 'Gibi' lafın gelişi..) buldular. Dalan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.. Çıkaranlar da Fetö tarafından ele geçirilen savcı ve yargıçlardı.

"Önce eğitim.. Önce hukuk" diyen ve hayatını buna adayan Dalan, terörle savaşta şehit olan asker ve polislerin çocuklarını "Parasız yatılı" okutan Dalan "Terörist" ilan edildi, iyi mi?.

Dalan Almanya'daydı, dönmedi.. Almanya da, Dalan'ı iade etmedi..

Niçin etmedi?.

Dün birlikte yediğimiz yemekte, asker arkadaşım bunu anlattı, işte..

Almanya'nın en önde gelen hukukçularından, Yahudi asıllı Rosenthal, Dalan'a "Hiç endişe etme, Almanya seni iade etmez. Bunu hiçbir güç sağlayamaz.

Canının istediği kadar burada yaşarsın" demiş.. "İstersen seri katil ol, gene iade etmezler. Çünkü edemezler!." Niye peki..

İşte Rosenthal'in sözleri..

"Alman Anayasa Mahkemesi, 'Ağırlaştırılmış hapis'in 'İdam' ile eş olduğunu kabul etti. Avrupa başta, pek çok ülke, 'İdam'la yargılananları iade etmiyor. Bu yeni karar, şimdi Ağırlaştırılmış Hapis'le yargılananların da iade edilmemesi demek..

Türkiye, Ağırlaştırılmış Hapis cezasını kaldırmadıkça, Almanya seni iade edemez.

Etmez değil, edemez!." Dalan "Türkiye, Sabancı katilleri başta pek çok teröristin iadesini istiyor.

Etmiyorlar, kızıyoruz, ama sebep bu..

Fetullah Gülen de ayni sebeple iade edilmiyor olabilir. Adalet Bakanlığı bir Hukuk Kurulu kurup bu konuyu görüşmeli, tartışmalı..

Eğer 'Ağırlaştırılmış Hapis' aynen 'İdam' gibi aslında 'İade etmeyin' anlamına geliyorsa, tavrımızı ona göre belirlemeliyiz." Benim Hukuk bilgim de, ayni yolda..

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu konuyu, AİHM'de (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) görev yapmış ve yapmakta olan yargıçlarımızın da dahil olduğu bir bilimsel hukuk kurulunda inceletmeli ki, havanda su dövüp dövmediğimizi anlayalım..