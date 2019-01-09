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HINCAL ULUÇ
09 Ocak 2019, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Kunta Kinte’nin dönüşü mü, Cengiz?.

İrem Helvacıoğlu adlı sanatçı, yılbaşı gecesi TV8'de Yılbaşı Özel Programı çekimlerine katılıp bir şarkı söylemiş.
İrem, bir başka kanalın dizisinde oyuncu imiş. O dizinin yapımcısı TV8'e ihtarname çekip, İrem'i yayından çıkarttırmış.
Benim Sevgili Kardeşim Cengiz Semercioğlu da (Hürriyet), yapımcıyı arayıp "Kutlarım ağbi. Çok haklısın" demiş.
Yani, bu nasıl Türkiye'dir?.
Ben bir dizide oynuyorum diye, o diziyi yapanın kölesi mi oluyorum, Cengiz?.
Şimdi senin bir TV'de programın var. Beni çağırsan konuk olarak, Erdal Şafak Müdürümden izin mi alacağım?.
Gelsem, konuşsam.. Sonra bizimkiler sana "Yayınlama" diye ihtar çekseler, (Akıllarına bile gelmez böyle şey) hemen telefon açıp o ihtarı çekene "Helal olsun ağbi. Çok haklısın" der misin, gene?.
Hadi ben Kunta Kinte oluyorum, bu durumda..
Ya sen, "İkinci Güç" medya mensubu olarak sen, ne oluyorsun, Cengiz?.
Köle tacirinin şakşakçısı mı?.

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