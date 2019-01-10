Gomis'in komik bir paraya gönderilmesine izin veren, Serdar Aziz'i "Çalışma kültürümüz uyuşmuyor" diye şutlayan Fatih Hocam, iki manevi evladı Feghouli ve Belhanda'ya rakip olmasınlar diye sanki, transfer bile yapmıyor..

Antalya kampına tek "Yeni" gitmedi. Ama haber geldi.

Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da dağıtmış.

Önce hakemle kavga.. Sonra kendisini kenara aldı diye Fatih Hocama tavırlar.. Eldiveni çıkarıp sahanın ortasına atmalar.. Kenara değil, soyunma odasına gitmeler. Takım otobüsünü beklemeden tek başına taksiyle otele dönmeler..

Serdar Aziz gibi milli takım göz bebeği bir oyuncu ile "Çalışma Kültürü" uyuşmayan Hocam!.

Allah için söyle..

Bu ruhsuz, bu küstah, bu sadece kendisi için oynayan Belhanda ile neyin uyuşuyor?.