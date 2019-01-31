Salı gecesi ben, aSpor/ 90a'da Fatih Hocam'a ağır eleştiriler yöneltirken, o, cevabını sahada Boluspor önünde veriyordu. İzlerken nasıl mutlu oldum.. Sabah keyifle geldim gazeteme, bu teşekkür yazımı yazmak için..

Çoktandır nerde olduklarını merak ettiğim gençleri başlarında deneyimli ağabeyleri, kaptanları ve liderleri Selçuk'la sahaya sürmüş "Hadi" demişti. "Gösterin kendinizi..", Gösterdiler.. Hele de Yunus.. Hocam onu oyun içinde ödüllendirdi, penaltıyı onun atmasını işaret ederek. Genç Yunus'a "Hat trik" yapma, yani şapkadan tavşan çıkarma fırsatıydı bu. Yunus'un üçüncü golünü attıktan sonraki sevinç göz yaşları, ödülün anlamını gösteriyordu.

Bu Yunus'un önü açık ve Galatasaray'a lazım.. Ozan gibi satmaya kalkmazlar İnşallah.. Gerçek Galatasaraylılardan oluşan bir 2000 takımı daha kurmak için Galatasaraylı gençlere ihtiyaç var, ruhsuz paralı askerlere değil.

Öbür gençler için de iki satır..

İsmail Çipe.. Daha bugünden Muslera'nın yerine hazır olduğunu oynadığın her maçta gösteriyorsun. Taffarel gibi bir hocanın kıymetini iyi biliyorsun. Sana bir tavsiyem. Muslera'ya da yaptım ama, ona kimse tercüme bile etmemiştir.

Penaltı kurtarılmaz İsmail.. Kaçırılır. Yani adam iyi penaltı atarsa, sen doğru tarafa uçsan bile kurtaramazsın. Kötü penaltı atarsa, senin gibi bir yetenek onu yüzde 80 kurtarır. Ama sen önceden bir köşe seçip oraya atlayarak, şansını yüzde 50'ye düşürüyorsun. Hemen her kaleci böyle yaptığı için penaltıcıların çoğu da topu kalecinin olduğu yere nişanlıyorlar. Oysa uçmasan, beklesen.. Böyle kaleci olduğun bilinse, görülse, penaltıcı kendini iyi penaltı atmak zorunda hisseder. Yani topa sert vurur bir, direkler civarına vurur iki. Bu da penaltıyı kaçırma ihtimalini arttırır. Bu yazdıklarım matematik İsmail. İyi düşün..

Bir de kornerlerde arka direğe mutlak adam koy.. Duran top özürlü Galatasaray savunması rakibe bu kadar rahat kafa vurdururken, arka direği boş bırakman intihar.

Celil.. Bu maçta yeteneklerini çok daha kullanmanı beklerdim. Beni şaşırttın. İdolün Belhanda mı senin?. Onun gibi, top rakipteyken maçın yüzde doksanında sahte, işe yaramaz, boş koşular yaptın çünkü.. Rakip kontratağa geçtiği zaman ya birinin peşine takılacaksın, ya da bir alan kapayacaksın. Sen topu 15- 20 metre uzaktan izleyerek koşu mesafesi istatistiklerini arttıran Belhanda'ydın sahada..

Daha atak, daha yararlı oyna. Savunmada yüzde 100 işe yara.. Topu takımın kaptığında da, kendini göster, top ayağında olan arkadaşına tercih yarat ki, rakip savunma karışsın.

Başaracaksın Celil!.