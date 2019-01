Dünkü köşemde, Amerika'dan Safter Yılmaz'ın yolladığı haberi okudunuz.

Domuz gribinden 2018'de 119 kişi ölmüş Kaliforniya'da. Yarıdan fazlası 65 yaşın altında.. 22'si çocuk.. Toplam sayı 2017'de 23'müş. 2016'da ise sadece 3.. Artışın korkunç hızına bakar mısınız?.

Ölüm sebebinin genç yaşlarda daha çok olma sebebi, yaşlıların daha evvel geçirdikleri çeşitli griplerle bir ölçüde bağışıklık kazanmaları. Oysa hele bu korkunç domuz gribi virüsü yani tıp adıyla HINI, bağışıklığı olmayanları fena çarpıyor.

Safter haberinde, domuz gribinden bugüne dek Amerika'da 12 bin 469 kişinin öldüğünü söylüyor. Amerikan Sağlık Bakanlığı ve eyalet sağlık sorumluları 6 aylık bebeklerden başlayarak derhal aşı olunması gereğini duyurmuşlar..

"Safter bu bilgileri nerden aldı" derseniz söyleyeyim.. Amerikan gazetelerinde yer alan haberlerden. Gazetelerin kaynağı da, Devletin ve Yerel Yönetim Sağlık Birimlerinin yaptığı açıklamalar, uyarılar, duyurular ve de sağlık muhabirlerinin hastanelerden getirdikleri haberler ve bilgiler..

Peki bizde durum ne?.

Ben dün yazdım, resmen yarı yoldan döndüm. Dönmemde baş rolü her yıl muntazam yaptırdığım grip aşıları oynadı.

Ağabeyim İzmir'de öyle.. Kemal Ankara'da farksız. Dört kardeşin üçü..

Gazete dökülüyor. Editörüm Fikret'i aradım işe dönünce.. Eşi ile birlikte perişan yatıyormuş..

İzmirli dostum, Yaşar Üniversitesi'nden Hakan Atiş'i aradım.. "Perişanım Hıncal Ağbi" dedi.. "Eşim İzmir'de, kızım İstanbul'da domuz gribinden yatıyor. İki arada ne yapacağımı şaşırdım.."

Kimi arasam ya kendi hasta, ya ailesinden birisi.. Siz etrafınıza bakın.. Bu ölümcül salgının ne kadar yaygın olduğunu hemen göreceksiniz..

Peki, Devlet ne yapıyor?.

Sağlık Bakanlığı, salgının yoğunluğu ve tehlikesi hakkında halkı uyardı mı?. Bunu yapmazsa Sağlık Bakanı ne yapar?.

Ya İl Sağlık Müdürleri?. İstanbul Sağlık Müdürü bir şey dedi de, gazeteler mi yazmadı?. Şiddet ve dehşet gösterisine dönen, her gece bıkmadan çarşı pazar etiketleri ve röportajları yapmayı marifet sanan TV ana haberleri mi yayınlamadı?.

Devlet uyuyor. Yerel Yönetim uyuyor?. Seçim dönemi.. Bir de muhalefet(!) var. Yahu bunu sormazsa muhalefet ne işe yarar?. Bu kafa seçim kazanacak öyle mi?.

Peki gazeteler?. Gazeteciler?.

Yahu gitsenize İl Sağlık Müdürüne.. Sorsanıza.. Bir hastane aciline gidip baksanıza günde kaç kişi geliyor?. Hastanede boş yatak kaldı mı?.

Her gazetenin sağlık sayfası var oysa.. Halt var.. Dayamışlar sırtlarını birbirlerinin dediklerinin tersini söyleyen sözüm ona uzman doktorlara..

Tahıl yiyen tahıl, et yiyen et beyinli olurmuş.. Durmadan sayfaları bunlarla dolduranlar da kuş beyinli herhalde..

Yahu ben şeker hastasıyım.. Allahın günü bu sayfalarda Şeker Hastalığı haberleri çıkıyor. Hepsi moral bozucu.. Okusam, inansam ölürüm.. Yahu Şeker bin yıllık hastalık.. Herkes biliyor gerektiği kadarını. Yeni bir şey varsa söyle. Yok.. Sadece tehdit.. Oramız buramız kesilirmiş.. İç organlarımız perişan olurmuş. Bağışıklık sistemimiz çökermiş. Perişan olur ölürmüşüz.. Bin defa okudum bunları yahu.. "Boş yer var, bir Şeker haberi yap" kuralı mı işliyor?.

Yahu Domuz gribi gibi Amerika'yı perişan eden bir dehşet ülkemde salgın. Bir, tek bir gazeteci merak etmez mi?.

Bir Genel Yayın Müdürü, bir Yazı İşleri Müdürü, bir İstihbarat Şefi merak edip görevlendirmez mi?.

Her gazetede öğle saatlerinde "Gündem" toplantısı yapılır.. Bu toplantılarda oturup koro halinde türkü mü söylüyorlar?.

"Yahu ülkede Domuz gribi salgını var, ne oluyor bir bakalım" diyen bir kişi çıkmazsa, niye yapılıyor o toplantılar, Allahın adamları!.

Bu ülkede başta çocuklar herkesin ama herkesin derhal aşı yaptırması lazım. Çünkü Safter'den okudunuz dün. Domuz Gribinin en vurduğu ay, şubat.. Yani yarın başlıyor.. Ve de aşı 15 gün sonra etkisini göstermeye başlıyor.. Yani zaten geç kaldık ama, ne kurtarsak kardır.. Koşun en yakın eczaneye.. Yaptırın önce çocuklarınıza, aşınızı..

..Ve de İstanbul İl Sağlık Müdürü.. Lütfen ama lütfen bir resmi açıklama yapın.. Beni arayıp masal anlatmayın. Dinlemem.. Halka açıklama yapın, bana da bir nüshasını yollayın..

Açıklayın..

1- İstanbul'da bu yıl hastanelere grip şikayeti ile kaç kişi baş vurmuştur?.

2- Kaç kişi hastaneye yatırılmıştır?.

3- Kaç ölüm vakası kaydedilmiştir?.

4- Özellikle Domuz gribine karşı ne yapılmalıdır?

a) Yakalanmamak için..

b) Yakalandıktan sonra.

Ya da açıklayın..

"İstanbul kentinde dikkate değecek, lafını edecek bir Domuz Gribi salgını yoktur. Vatandaşlar telaşa kapılmasın, gönüllerini ferah tutsunlar.."

Hadi konuş İl Sağlık Müdürü, her kimsen konuş da, benim vergilerimle aldığın maaşını hak et..

Et ki, İstanbul Halkı "Her şeyle ilgilenen bir sağlık müdürümüz var, telaşın alemi yok" desin de başını yastığına rahat koysun geceleri..

Sen koyuyor musun Müdür?. Sen başını yastığa koyunca, mışıl mışıl uyuyabiliyor musun?.

Meslektaşlarım, gazetecilere sormuyorum bu soruyu..

Bizler gündüzleri de uyuyoruz zaten, yıllardır..

"Yarın bir ajans Domuz gribi haberi yapar da, hepimiz yazarız" diye bekliyoruz..

Uyumasana Anadolu Ajansı!.