Dün Sevgililer Günü'ydü ve bugünü Türkiye'ye getiren Hıncal'ın sütununda tek satır yoktu..

Sebep çifte unutkanlık..

Birincisi yaş tabii.. 80 olunca, hep derim ya, erken değil, zamanında artık böyle şeyler.. İkincisi de, Domuz gribi, hani yok ülkemizde, hastaneler bomboş ama ben abartıyorum ya, adını gizleyen ve hala "Ben söylüyorum" diye ortaya çıkamayan Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanına göre, o Domuz gribi öyle bitirdi ki beni, halsizlik, bitkinlik, beynim dahil tüm vücudumda azalıyor ama sürüyor hala..

Öyle bela lanet.. 80+ Domuz gribi= Sevgililer Günü'nü unutma!..

Çifte Unutkanlık dediğim şeyin ikinci ayağı da Yaso.. O benim beynimin yarısıdır, 40 yıldır. Bazı şeyleri ona havale ettiğim için, onları bilinçli siler beynim ki, boşuna kapasite kullanmasın, yeni bilgilere yer açılsın..

Özel günler, Yaso'nun kontrolündedir.

O hatırlatır, ben gereğini yaparım.

Bu defa Yaso da hastanedeydi, kendi derdiyle uğraşıyordu. Sıkı bir kontrolden geçti. İyi Maaşallah ama, o karambolde işte, Sevgililer Günü'nü atladık..

Özürüm Pazar Günü..

Çok özel ve çok güzel bir Sevgililer Günü köşesi hazırladım size..

Böylece okurlarım, bu yıl Sevgililer Günü'nü iki defa kutlamış olacaklar..

Mahzuru yok, değil mi?.