Türkiye Futbol Federasyonu, VAR sisteminin ülkemizde ilk defa uygulanacağı Lefter Küçükandonyadis (Sevgili dostum, can arkadaşımı bu vesileyle bir daha analım) Sezonu başlarken, minnacık, gerçekten minnacık bir "VAR/ Video Yardımcı Hakem" kitapçığı yayınladı ve bütün gazetelerin spor servislerine ve bütün spor yazarlarına dağıttı.

Topu topu 15 sayfa.. Resimler ve kocaman başlıkları geçin.. Yazı yeri 8 sayfayı geçmez. Nerden baksanız, 15 dakikada okur bitirirsiniz..

Şimdi tüm spor yazarlarına, tüm spor müdürlerine, tüm spor editörlerine soruyorum.

"Bu kitapçığı açıp okudunuz mu?."

İddiaya girerim, dörtte biriniz okumuşsa, öper başıma koyarım.

Çünkü 62 yıldır bilirim.. Benim spor yazarım okumayı sevmez. Her hafta eleştirdiği spor dalının ilgili kurallarını okuyanlar yüzde onu geçmez..

Benim spor yazarım okuma özürlüdür..

Kuralları okumazlar.. Hatta başka spor yazılarını, yazarlarını da okumazlar.

Bunlar, kesin hüküm Sevgili Okurlar..

Çünkü ben, hemen hepsini okuyorum.. Okurken şaşkına dönüyor durmadan diyorum ki..

"Bunlar VAR'ı bilmeden nasıl VAR eleştirisi yapıyorlar?."

VAR kitapçığı'nın bir sözü ile açılıyor.."Teknoloji, şeffaflık ve kalite getiriyor ve hücumu düşünüp risk alan takımlara olumlu sonuç sağlıyor.."da diyor ki.."VAR'ı sevmiyor/ istemiyorsanız, o zaman hakem kararlarından. Hakem kararlarını kabullenin ve öyle devam edin!."İlk sayfa.. Önemli, en önemli iki gerçek..Bunu ezberlemeden VAR eleştirisi yapamazsınız.1-VAR'ın amacı tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmek değil, en az müdahale, en fazla yarardır.2- Her türlü kararı her zaman hakem verecektir. Hakem VAR'da ancak "BARİZ BİR HATA" görüyorsa, kararını değiştirebilir.(Orada bile "Değiştirir" değil, "Değiştirebilir" demesine dikkat....Ve bu durumda eleştirmenler için ""yu tarif ediyor."Karar doğru mu" yanlış sorudur.Doğru soru şudur.."Karar bariz şekilde yanlış mı?."İkinci sayfada VAR'ın nelere bakacağı yazılı..1-.. Öncesinde ve sırasında herhangi bir ihlal var mı, yok mu?.2-.. Verilen ve verilmeyen penaltı kararları.3-kart gösterilmesi..4- Direkt.. İkinci sarıdan kırmızılar, VAR'ın dışında.Hepsi bu.. Sadece bu.. Bunun ötesinde VAR'ın orta hakemi uyarma hakkı yok..VAR'ın uyardığı hallerde bile, hakemin VAR'a gitme mecburiyeti yok. Kararından eminse gitmez.Dünya Kupasında kaçkere gitmedi.Çünkü VAR'ın şaşmaz ilkesi aynen şu..Yani VAR'ın işi sevgili okurlar veokumayan spor yazarları, VAR'ın işisadece az önce yazdığım dört durumdaorta hakemine "Gelipkararını gözden geçirmekister misin"demektenibarettir..Hepsi o!.Ofsaytta, aslında VAR Hakemleri değil, teknoloji var. Çizgiyi çeken teknoloji, "Ofsayt, ya da değil" der ve bu karar otomatik uygulanır. Yani VAR, orta hakemi çağırmaz bile. Teknolojik kararı bildirir.Öğrendik mi?. VAR'ın amacı ve temel ilkeleri bu kadarcık, işte..Şimdi her yazar, okumaz yazar k"Hakemi ve VAR'ı bunları bilerek mi eleştiriyorum ben?.""Niye çağırdı, niye çağırmadı?. Niye hakem uymadı?. VAR uyuyor mu" türü eleştiriler, bunlar bilinse yazılır, söylenir miydi?.Şimdi bir de "" ile bilgiler var kitapçıkta ki önemli.. Çünkü hakemlerin en önemli uygulama kurallarına pek uymadıklarını da görüyoruz. Kafamız karışıyor.Onlardan da. Okuma özürlü meslektaşlara bugün fazla ders yüklemeyelim..