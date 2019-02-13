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HINCAL ULUÇ
13 Şubat 2019, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Patlıcan!.

, biber, patlıcan, 31 Mart seçimlerinin baş maddesi oluverdi, muhalif, iktidar, siyasilerimiz sayesinde.. Yani her şeyi ekranlarda görüyor, okuyor ve yaşıyoruz.
Cumartesi sabahı kalktım.. Kahvemi içerken gazetemi okuyorum..
Sadece haber değil, bir yığın köşe yazısının da başlığı "Domates, biber, patlıcan!."
Kahvemi bitirdim. Salona geçtim.. Tatil sabahı keyfi yapacağım ya, TRT Müzik kanalını açtım.. Çok sevdiğim nostalji programı Hey Gidi Günler Hey var, o saatte.. Ekran aydınlandı.. Barış Manço'yu gördüm.. Sesleniyor..
"Domates, biber, patlıcan!."

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