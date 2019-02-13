Yine ayakta alkışlanan bir müzikal. Ama bu defa çok farklı... Yurtdışından bir oyun getirilmemiş.. Tüm ekip Türk, hepsi tanıdığımız kişiler.

Başrollerde, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar var.

Müzikal her anlamıyla o kadar çarpıcıydı ki, "Türkiye'de böyle bir müzikal mi izliyorum" diye kaç kere gururlandım anlatamam.

Müzikal, Alice Harikalar Diyarında'nın bir tür uyarlaması..

Günümüzde insanların yalnızlaşması ve kendini bulma arayışını ele alıyor. Uyarlama harika..Ünlü öyküyü Türkçeye çevirip oynamamışlar. Espriler tam Türk işi... Şarkılar da... Hatta iki şarkıyı Nil Karaibrahimgil yazmış...

Müzik, Tuluğ Tırpan. Danslar Beyhan Murphy.. Dekor Gamze Kuş. Kostüm Ayşegül Alev.. Hepsi, ama hepsi bizden bir yapım Alice!. BKM/ Zorlu PSM ortak yapımı..

Serenay'ın çok başarılı bir oyuncu olduğunu biliyordum. "Her iyi oyuncu müzikal de oynayabilir" diye bir kaide yok ama, Serenay öyle güzel olmuş ki.. Başka birini düşünemedim Alice'te.. Ezgi Mola zaten Ezgi Mola... Enis Arıkan doğallığıyla esprileriyle müzikali komediye çevirdi. İbrahim, Şükrü, Merve hepsi o kadar başarılıydı ki... Şarkıları da hepsi kendi sesiyle söylüyordu.

Ya dekor.. Dansları mı izleyeyim dekorlara mı bakayım? Büyülendim... Danslar da o kadar başarılıydı ki sahneye atlayıp ben de olayın bir parçası olmak istedim. Hele bar sahnesinde yanlarına fırlamadığım için oyuncular çok şanslılar...

İşte büyük konuşuyorum.. Son zamanlarda izlediğim en başarılı müzikaldi. Türkiye'de böyle bir gösteri izlemek ise beni aşırı derecede mutlu etti. Alice'in bana yurtdışındaki gösterileri anımsatmasına şaşmamalı.. Çünkü yönetmen Serdar Biliş İngiltere'de öğrenim görmüş, orada çok eser yönetmiş ve yönetmenlik ödülleri almış.

Sevgili Biliş.. Bir sonraki müzikalini sabırsızlıkla bekliyorum..

Bir Zorlu/BKM ortak yapımı Alice, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hazirana kadar gösterimde olacak. İzleyin, pişman olmayacaksınız. İnanın bana..

(Hıncal'ın notu.. Gerçekten inanın İrem'e.. Üniversite'yi İngiltere'de okurken, en ünlü İngiliz ve Amerikan müzikallerini orijinal ekiplerinden izledi.)