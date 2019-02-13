"Trabzonspor, Galatasaray önünde katledildi" diyebilirsiniz. Hakem kararları o kadar yanlıydı çünkü. Dün yazdık.

Trabzonspor Başkanı, bu ülkeye golf sporunu getiren, Akdeniz sahillerinde turizm sezonunun beş aydan nerdeyse yıl boyuna yayılmasına sebep olanların başında gelen Ahmet Ağaoğlu ki, bir zamanlar tanıdım, efendi bir adamdı, dağıtmış öfkeden.. Bakın ne demiş?. Özetle..

"105 sene evvel, Trabzon Lisesi mezun veremedi. Zira 15 yaşındaki gençler Çanakkale'ye gittiler ve orada katledildiler. Bugün yine Trabzon gençleri katledildi."

Yani Ahmet Bey kardeşim, bu nasıl benzetmedir?.

Çanakkale bir destandır bu ulus için.. Nasıl bir destan olduğunu da en başta Mehmet Akif anlatır.. Bizim kuşaklar ezber bilirdi..



"Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!"



Çanakkale'de ölenler, Kurtuluş Savaşı'na ışık yakan, umut saçan aziz şehitler oldular Ağaoğlu.. Şehit..

Bu vatan, onların asil kanları üzerine kuruldu..

Bir futbol maçını benzettiğin şeye bak!.