Başlığa bakıp "Bu nerden çıktı" demeyin.. Sabredin okuyun lütfen..

1957 yılında gazeteciliğe başladığım Yeni Gün'ün ofisi, Ulus'taki Atatürk Heykeli'nin oralarda bir handaki daireydi. Demirci Han mı, ne..

Ayda kırk lira maaşla da, geceleri (O zaman gazetede iş, akşam üzeri altıda falan başlardı.) ekmek arası tükrük köfte yer, yanında da M. Ali Ağabey (Kışlalı) ısmarlarsa, ağbim Öcal, kuzen Ahmet Kışlalı ve ben bir litrelik Tekel birasını paylaşırdık.

Biz tükrük köfte ile geçinirken, kıdemli ağabeylerden iki yer duyardık. Biri, Heykel'den yukarı bir meyhane.. Adını unuttum. Entel meyhane.. Orhan Veli orda demlenirmiş mesela.. Bizim Çetin Altan ağabey de..

Aşağı inersen de Karpiç!. Ülkedeki en ünlü Rus Lokantası.. Bir giden bin anlatırdı. Biz de içimizi çekerdik.. 40 lira, yani 4 (Dört) dolarla Karpiç'in önünden geçemezsin..

İşte, Domuz gribinden (Pardon öyle bir hastalık artık tıpta yok. Bakan danışmanımız açıkladı) ölsem mi, kalsam mı savaşı verirken (O da palavra.. Aslında beni dava etmeli o danışman, halka heyecan vermekten.. Etse ya..) güçlü olmam gerek. Grip virüsünü yok eden ilaç yok. Savaşı vücut veriyor. Onun için güçlü olmam, onun için de çok iyi yemem lazım.. Ama geçen gün Haşo'dan alıntı yaptım ya..

Şirazlı Sadi'ye "Canın ne istiyor" demişler.. "Canımın hiçbir şey istememesini" demiş..

Ben de "Bana sorsalar 'Canımın bir şey istemesini' derdim" dedim..

Öyle hiçbir şey istemiyor, canım. Ayrıca kaşığı ağzıma götürecek halim yok. Yemek saatleri işkence resmen..

İşte o "Ah canım bir şey istese de, iştahla yesem" diye Allah'a dua ettiğim günler, Posta gazetesinde Rıza Sönmez'in yazısını okudum. Karpiç'i anlatıyordu, güzelcene..

Ama asıl arkasından Karpiç'in o ünü Amerikalara ulaşmış Borsch Çorbasını tarif ediyordu ki ben, ben olalı bu kadar güzel, bu kadar leziz bir yemek tarifi ne gördüm. Ne de duydum.. Sizi bir de internette arama sıkıntılarına sokmamak için, Rıza Sönmez'in o muhteşem yazısını burada aynen sunuyorum..

"Yapın" diye değil. "Pazar keyfi yapın" diye..

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