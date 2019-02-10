(12 kişi için/ Acele edip önce bu yazıyı okuyorsanız, o ünlü Rus çorbası malzemeleri arasında Çaykovski'nin ne işi var" diyeceksiniz. O zaman da, asıl yazıyı okumaya mecbur kalacaksınız.. Bu da benim numaram..)
1 kilo dana incik
14 su bardağı su
3 adet soğan
2 adet havuç
2 adet pancar
5-6 adet mantar ya da kurutulmuş porçini
3-4 dilim pastırma ya da isli et
2 adet dolmalık biber
2 bardak doğranmış lahana
3 adet haşlanmış patates
500 gram domates
1 adet yeşil elma
250 gram haşlanmış kuru fasulye
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı beyaz sirke
2 yemek kaşığı şeker
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı maydanoz
12 kaşık ekşi krema
12 dal dereotu
3 dal yeşil soğan
2 defne yaprağı
1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 kaç tutam tuz
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