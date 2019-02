(12 kişi için/ Acele edip önce bu yazıyı okuyorsanız, o ünlü Rus çorbası malzemeleri arasında Çaykovski'nin ne işi var" diyeceksiniz. O zaman da, asıl yazıyı okumaya mecbur kalacaksınız.. Bu da benim numaram..)

1 kilo dana incik

14 su bardağı su

3 adet soğan

2 adet havuç

2 adet pancar

5-6 adet mantar ya da kurutulmuş porçini

3-4 dilim pastırma ya da isli et

2 adet dolmalık biber

2 bardak doğranmış lahana

3 adet haşlanmış patates

500 gram domates

1 adet yeşil elma

250 gram haşlanmış kuru fasulye

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı beyaz sirke

2 yemek kaşığı şeker

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı maydanoz

12 kaşık ekşi krema

12 dal dereotu

3 dal yeşil soğan

2 defne yaprağı

1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 kaç tutam tuz

YouTube bağlı bir cihaz

YouTube'dan Best Of Tchaikovsky.