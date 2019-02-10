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HINCAL ULUÇ
10 Şubat 2019, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

Pazar neşemiz bu hafta Eyüp Karadayı dosttan, bir klasik..
Adamcağız hayli alkollü ve de bitkin üstelik sabaha karşı eve gelir. Karısı son derece zinde, duruma kesinlikle hakim. O saate dek beklediği kocasını sorgulamaya başlar.
- Söyle bakalım Süpermen. Neler yaptın bu akşam?
- Valla karıcım, patronla beraber müşterileri yemeğe çıkarttık.
- Eeee, sonra ne yaptınız Süpermen?
- Müşterileri bir gece kulübüne götürdük. Striptizciler vardı.. Ben sadece seyrettim.
- Yani sen kimseyi masaya falan çağırmadın, sonra bir şeyler yapmadın değil mi, Süpermen ?
- Yapmadım tabii.. Tamam da sen niye bana durmadan Süpermen diyip duruyorsun?
- Valla, ben donunu pantolonunun üstüne giyen bir seni, bir de Süpermen'i gördüm de ondan!.

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