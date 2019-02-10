Pazar neşemiz bu hafta Eyüp Karadayı dosttan, bir klasik..

Adamcağız hayli alkollü ve de bitkin üstelik sabaha karşı eve gelir. Karısı son derece zinde, duruma kesinlikle hakim. O saate dek beklediği kocasını sorgulamaya başlar.

- Söyle bakalım Süpermen. Neler yaptın bu akşam?

- Valla karıcım, patronla beraber müşterileri yemeğe çıkarttık.

- Eeee, sonra ne yaptınız Süpermen?

- Müşterileri bir gece kulübüne götürdük. Striptizciler vardı.. Ben sadece seyrettim.

- Yani sen kimseyi masaya falan çağırmadın, sonra bir şeyler yapmadın değil mi, Süpermen ?

- Yapmadım tabii.. Tamam da sen niye bana durmadan Süpermen diyip duruyorsun?

- Valla, ben donunu pantolonunun üstüne giyen bir seni, bir de Süpermen'i gördüm de ondan!.