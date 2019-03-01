TRT'nin gerçekten efsane kanalını yeniden açarken, yönetimin biraz özenli olması gerek..

"Açtım, bitti" değil.. "Açtım başladı.."

Kollar asıl şimdi sıvanacak.

TRT2 yayınları hakkında bilgi yok, dostlar..

Gazetelerin televizyon sayfaları henüz hazır değil. Tek kaynak, 66 no'lu kanalın kendisi..

Açıyorsunuz TRT2'yi.. Ekranda bir şey var. Peki ne?. Kumandadan "Bilgi" tuşunu tıklıyorsunuz. Tek ama tek kelime bilgi yok..

Konuşuyorlar.. Kim bunlar, ne konuşuyor.. Bir sonraki program ne, onda ne var.. Film.. Sadece adı.. Yahu oyuncusu, senaristi, iki satır notu olmadan film gösterilir mi?.

Geçen gece açtım.. İpek Yolu diye bir belgesel..

Yabancı yapım.. Adam İpek Yolu'nun başladığı Çin'in göbeğinde, trenle Batı'ya geliyor..

Yahu bu daha geçen sene, son ayağı Azerbaycan- Türkiye bağlantısını büyük büyük törenlerle açtığımız, 21. Yüzyıl İpek (Demir) Yolu'nun başı değil mi bu gördüğüm yolculuk?.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, uzun zamandır bizi almayan Avrupa Birliği'ne karşı, çok daha zengin, çok daha kalabalık İpek Yolu'nu koymak için uğraşmıyor mu?. Ne mesafeler de almadı mı?.

Şimdi o dizi öyle mi yayınlanır?. O tren sahnesi öyle mi geçiştirilir?.

TRT2, şov değil, eğlendirirken anlatan ve düşündüren kanal..

Tüm Türkler'in ilgilenmesi ve bilgilenmesi gereken bir belgesel bu. Çünkü İpek Yolu Çin'de başlıyor ama, sonra Orta Asya'dan başlayarak hep Türk ellerinden geçiyor.. Ve Türkiye kapısından Avrupa'ya bağlanıyor..

Ve TRT2 bu belgeseli "İngilizce" yayınlıyor.. Yahu mesela Haluk Bilginer'e "Gel seslendir" deseler, sunucuyu o konuşsa, bütün millet, merakla, keyifle seyretse olmaz mı?.

O gece heyecanla izledim. Peki sonra?. Dizi mi?. Kaç bölüm?.. Onları bile öğrenemiyorum. Esas yayın saati hangi gün, kaçta.. O seyrettiğim geç saat tekrar mıydı?.

Bin soru.. Cevap yok. Kime sorup cevap alırım, onu dahi bilmiyorum yahu..

Bir kurum, gurur duyması gereken yeni kanalından utanıyor olsa, ancak böyle davranır, dostlar!.