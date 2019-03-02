Bir perşembe gününde bize aylarca malzeme çıkaracak eylemleri yapınca federasyon, bizim köşe de, futbol sayfalarına döndü bugün..

Bir futbol şakasıyla kapayalım bu bahsi..

Burhan Ayeri kardeşim Yeni Çağ'daki köşesinde "İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği küme düştü. Bu defa sezonun adı Lefter Küçükandonyadis, aman dikkat" diyor.

Yani Fener'in haline bakarsanız, hem de nasıl dikkat!.

Bu gece de, ligin en iyi futbol oynayan takımı Rizespor'u konuk edecekler..

Okan Buruk'un, Boldrin, Umar Aminu, Atıf Chechu ve Vedat Muriç'ten oluşan bir müthiş hücum gücü var ki.. Fener'den altı gol fazla atmışlar, bir..

Bu takım, ikinci yarının altı maçından beşini kazandı, birinde berabere kaldı.

Yani ikinci yarı puan cetvelinin namağlup lideri