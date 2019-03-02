"En çok şut atan futbolcunun adı nedir?." "Nerde" mi?

Türkiye'de, İspanya'da, İngiltere'de.. Aklınıza nere gelirse orda..

Bir ip ucu daha..

Hepsinde de adı ayni!.

Evet bildiniz.. En çok şut atan adamın adı "Şut!." Bein'e kızıyordum.

Kupaları izliyorum. Bizim aSpor da öyle.. Maçı anlatan spiker futbolcuyu tanımıyor.

Karşı tarafta ise oyun, bizim gördüğümüzü tekrar ediyor..

"Ortaaa!.. Şuttttt!." Peki kim bunlar yahu..

Kasımpaşa- Akhisar maçında Kasımpaşa, kırılma noktası olacak bir gol kaçırdı. Penaltı gibi topu atamayan adam kim?. Adı yok.. Pozisyon tekrarı..

"Ev sahibi takım fırsatı kullanamadı." Devre bitti. İlk yarının gol dışı tek kritik pozisyonu olarak ekrana o geldi. Belki de Paşa'nın elenmesine sebep olan fırsatı kaçıran adamın adı hala yok.. Ben hala bilmiyorum, seyirci olarak..

Her ama her maç böyle.. Gol olursa, yakın çekim var, o zaman tanıyorlar mecburen, ben de tanıyorum ayni anda zaten. İhtiyaç yok artık..

Yahu spiker kardeşlerim..

Siz bana gördüğümü, bildiğimi değil, küçük ekrandan seçemediğim şeyleri anlatacaksınız.

Göreviniz bu, en önce..

Adları "Ortaaaa!..

Şutttt.. Kafaaaaa" olan futbolculardan bıktık yahu'..