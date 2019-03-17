Neşemiz bu hafta gene kadim dost Eyüp Karadayı'dan..

Dünyaca ünlü İtalyan müzisyen Toscanini'ye bir dost meclisinde kaç lisan bildiğini soruyorlar.

Büyük şef "Ana dilimden başka üç lisan daha bilirim" diye başlayıp, anlatıyor..

"Güzel bir kadınla Fransızca, birisini korkutmak istersem Almanca, iş ilişkilerimi halletmek için ise İngilizce konuşurum!?.." Soruyorlar..

" Peki, ya anadiliniz İtalyancayı?.." Ünlü orkestra şefi gülerek yanıtlıyor:

"Tabii, elbette İtalyanca da konuşurum!.. Sabahları tıraş olurken, yüzümü kesersem, küfrederken!."