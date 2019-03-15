Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmiş..

Malumu artık onlar da gizleyemez oldular, ucundan kulağından ilana başladılar..

Avrupa Birliği, Türkiye'yi almaz.. Alamaz.. Çünkü Avrupa Birliği adı konmamış bir hıristiyan topluluğudur.

Almanya nasıl, İslam Devletleri Birliği'ne alınmazsa, Türkiye de Avrupa Birliği'ne giremez..

Ne varki "Demokrat (!)" batılılar bunu açıkça söyleyemediklerinden kurulduğu günden beri Türkiye'yi oyalıyorlar.. Demirperde'nin dağılması ile ortaya çıkan, daha demokrasinin "D"sini yaşamamış ülkeleri anında kabul eden birlik, hem de "Avrupa Birliği" fikrinin temeli olan "Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı/ OECD"nın kurucu üyesi (1961) Türkiye'yi inatla ve ısrarla kenarda bırakıyor.

Efendim, yüzlerce fasıl yazmışlar. Bunlar teker teker incelenecek, tartışılacakmış.

"Hadi o zaman.." Hayır.. O yüzlerce fasıl üçer beşer açılacak. Her biri üçer beşer sene sürecek..

Ölme eşşeğim ölme..

Geçiniz..

Nerdeyse 30 yıl oldu, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e gittiğim.

Kuzenim Ahmet Kışlalı'nın kızı Dolunay orda iş kurmuştu. O zamanki eşi de gazeteciydi.

Günlerce bu konuyu konuştuk.

Araştırdım. Konuştum..

Döndüm ve bu köşede yazdım.

"Avrupa (Hıristiyan) Birliği bizi kabul etmez. Boşuna beklemeyelim, boşuna da kızıp öfkelenmeyelim.." O günlerde yapacağımız şey, Turgut Özal'ın kurduğu ve büyük diplomatik hataları yüzünden Rusya'nın bitkisel hayata soktuğu Karadeniz Birliği'ni canlandırmaktı.

O zaman Avrupa Birliği'ne karşı hem de daha güçlü bir topluluğun üyesi olacaktık. O zaman, nazlı Avrupa bize gelecekti.

Karadeniz Birliği'ni diriltemedik.

Belli belirsiz hayatta..

Ama ülkem hala farkında değil..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı ve hayli mesafe aldığı "İpek Yolu" projesi bunların hepsinin üzerinde..

Çin.. Orta Aysa Türk Devletleri.. Moğolistan..

Hindistan.. Pakistan..

Azerbaycan.. İran.. Rusya!.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası..

Ekonomik güce de bakar mısınız, İpek Yolu'nda.. Kaç Avrupa Birliği eder!.

Seçimdi, oydu, buydu diye birbirimi yiyeceğimize, ülkeme ve insanlarına muhteşem bir gelecek sağlayacak "İpek Yolu Topluluğu" üzerinde yoğunlaşsak, neler olur bir düşünün?.

Avrupa Birliği ile görüşmeler askıya alınmış..

Almazsanız, hatrım kalır!.

Benim arkamda milyarlarla nüfus, trilyarlarca Euro, dolarlık bir ekonomik güç varken, sen yalvar da gel kapıma..

Kapıma ya!.

İpek Yolu'nun kapısı, Çin'den bu yana, o dev Asya gücünü taşıyacak yolun size açılan kapısı Türkiye çünkü, Batılı ahmaklar..

Eğer biz, gücümüzün farkına varır, eğer biz İpek Yolu Devletleri Birliği'ni gerçekleştirebilirsek..

Avrupa Birliği hayal!.

Oyalanmayalım.

Gerçek İpek Yolu..

Albayrak o yolu açtı işte..

Daha ne duruyoruz ki!.