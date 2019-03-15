Ben kısmetse cumartesi akşamı Ankara'da olacağım..

Murat Karahan'dan Nessun Dorma dinlemek için. Turandot Operası'nın galası var. Ama aklım da İstanbul'daki iki mini konserde..

Cağaloğlu, Şerefiye Sarnıcı'nda Özcan Ulucan Paganini'nin o enfes 24 kaprisini çalmaya başlıyor. Yarın 18.00'de ilk 12'si.. Benim en favorim 24 numara, ikinci konserde Allahtan!.

Pazar sabahı 11.30 da ise, o eşsiz İstanbul Kitapevi'ndeki Klasik Sabahlar Kahve Konserleri'nde İTÜ Konservatuarı öğrencileri Alaeddin Yavaşça ve Selahattin İçli'nin eserlerini seslendirecekler. Benim yerime de izleyin.