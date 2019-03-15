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HINCAL ULUÇ
15 Mart 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İki mini konser!.

Ben kısmetse cumartesi akşamı 'da olacağım..
Murat Karahan'dan Nessun Dorma dinlemek için. Turandot Operası'nın galası var. Ama aklım da İstanbul'daki iki mini konserde..
Cağaloğlu, Şerefiye Sarnıcı'nda Özcan Ulucan Paganini'nin o enfes 24 kaprisini çalmaya başlıyor. Yarın 18.00'de ilk 12'si.. Benim en favorim 24 numara, ikinci konserde Allahtan!.
Pazar sabahı 11.30 da ise, o eşsiz İstanbul Kitapevi'ndeki Klasik Sabahlar Kahve Konserleri'nde İTÜ Konservatuarı öğrencileri Alaeddin Yavaşça ve Selahattin İçli'nin eserlerini seslendirecekler. Benim yerime de izleyin.

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