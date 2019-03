Aslında ne göreceğimi adım gibi biliyordum ama, elimde değil, gene de fena halde öfkelendim..

Neye mi?. Kendi gazetemin spor sayfasına..

Galatasaray Antalya'yı 5-0 yendi ya, pazartesi gecesi. Salı sabahı spor sayfamızı açtım, kahve masamda.. Yıldız tablosuna baktım, düşündüğümü aynen görmek için.. Bile bile lades..

Galatasaray'da 2 kişi 8, üç kişi 7, bir kişi 9 not almış. Bir tane 4 var. Gerisi de altı.

Antalya'da bir tane 5 var.

Gerisi 3 dolu. Birkaç tane de 4..

Yani Galatasaray muhteşem oynamış, Antalya dökülmüş, bu notlara göre..

Acaba öyle mi?.

Bunu maçı izleyen herkese ama herkese sormak isterim..

Başta Spor Müdürümüz Murat Özbostan olmak üzere, o gece görevli tüm spor servisine..

Çünkü o notlar, üzerinde Mehmet Özcan yazmasına rağmen, bütün Sabah'ı temsil ediyor. Çünkü o çerçeve haber değerinde. Tarafsız, objektif ve sportif olmalı..

Peki öyle mi?.

Mehmet Özcan kardeşime soruyorum..

Sahanın en iyi oyuncusu Muslera..

Antalya'nın 2 topu direkten döndüğü halde Muslera.. Çünkü 3 net golü harika kurtarışlarla kesti. Pek çok tehlikeyi de belki de son yıllarda ilk defa doğru çıkışlar yaparak, doğru yer tutarak başlamadan önledi.

O ortalaması 3.5 olan, o rezil futbolu oynayan Antalya mı, ortalaması 7 olan Galatasaray'ı perişan etti, o zaman Mehmet kardeşim?.

Antalya'nın ölüsü..

Galatasaray'ın en iyisi, yani..

Bir soru daha..

Galatasaray 5-0 kazandı.

Antalya da, ayni, tamamen ayni maçı 5-0 kazanabilir miydi?.

Evet.. Kazanırdı.

Hem de Galatasaray gibi şans, talih golleri sonucu Antalya'nın maçı bırakması ile gelen 5-0'la değil, futbol oynayarak, hak ederek kazanılmış 5 golle kazanırdı Antalya..

Pazartesi akşamı Bülent Korkmaz, UEFA Kupasını kaptan olarak kaldırdığı 2000 yılı Kopenhagen gecesinde, onu ve Galatasaray'ı oraya getiren, hem de topu topu 3 yabancı ile getiren hocası Fatih Terim'e karşı çok kısıtlı bir kadro ile mücadele etti, ama işte açık ve net söylüyorum..

Antalya, Galatasaray'a "Futbol nasıl oynanır" dersi verdi. Topu kendi kaleleri önünde kapar kapmaz, hem de rakip sahada, 35 bin seyircili şampiyon adayına karşı oynama korkusu içinde rastgele ileri tepeceklerine, akıl almaz hızlı paslaşma ile, kendi 18'lerinden başlayıp, saniyeler içinde kontratağa geçtiler.. Tonla pozisyon, o hızlı ve belli çalışılmış ani çıkışlarla geldi.

Bu yüzden Muslera mucize kurtarışlar yaptı. Bu yüzden Muslera yetmedi.

Direkler de kurtardı..

Ama futbol işte.. Böyle oynanır..

Teşekkürler Bülent de..

Feghouli'nin palavra bir şutu, Boffin'in ellerine giderken sırtını dönen Doğukan'a çarptı ve ters köşeden içeri girdi.

Şuta sırt dönmek.. Bu ülkemizdeki en kötü alışkanlık. Frikikte baraj yapanlar, sırtlarını mı dönüyorlar?. Hem de 9 metreden gelen şimşek gibi topa bakmaktan korkmayanlar, oyun içinde sırt dönüyorlar.

Bu yüzden kaç gol yedirdiler, topa baksalar kaleye giden çok şutu kesebilecekken..

Hele böyle kendi kalelerine gol hiç atmazlar.

Ama hiçbir Teknik Direktör "Şuta sırt dönmek yasak" demiyor.. Korku, refleks yaratmış.

Daha 18 yaşındayken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray forması giymeye başlayan Sevgili Bülent Korkmaz?. Sen şuttan korkar, sırtını döner miydin?. O zaman bu gencecik Doğukan niye dönüyor?.

Antalya, maçın ve son haftaların en güzel golü ile 2-0 yenik duruma düştü.

Bu ülkede keyifle yazan ve lezzetle okutan bir, tek bir spor yazarı olsa, sadece o golü, ikinci golü yazardı.. Galatasaray'ın 90 dakika içinde tek, gerçekten tek, şiir gibi bir paslaşma ve hızla geliştirdiği atakta, Onyekuru'nun harika "Bitiriş"ine Boffin değil, üç Boffin bir şey yapamazdı.

Ben maç yazısı yazsam, yarısını bu şiire ayırırdım.

Antalya daha da hırslandı bu golle ama, ardından Korkmaz'ın ikinci genci Bahadır'ın, beş dakika önce şut gibi kafası direkten dönen Bahadır'ın, kale önündeki korkunç hatası 3-0'ı getirince maç bitti.

Ötesi lafı güzaf!.

Şimdi başa dönelim Mehmet Özcan kardeşim..

Hemen tüm yazarlarımız maçın kahramanı olarak Muslera'yı ilan etmişler.

Murat Özbostan müdürüm hatta "Muslera Beşiktaş'ta olsa, Kartal şampiyonluğu garantilemişti" demiş.

İstatistiklere bak. Karşılıklı 7'şer isabetli şut atılmış. Galatasaray kalesini tutan 7 şutun, yedisini de Muslera'nın nasıl harika kurtardığı ayrı yazı konusu yapılmış..

Başlığı "Muslera geçilmez.." Muslera değil sadece geçilmeyen..

Direkler de iki defa geçilmemiş..

Onlar istatistik hesabında "isabetli şut"a girmiyor. Yani aslında Antalya, Galatasaray'dan 2 fazla isabetli şut atmış..

O zaman bu aleni, bu açık seçik "Skor Yazarlığı" nedir, Mehmet Özcan kardeşim.

Şimdi Murat Özbostan müdürüme bir teklifim var.

Fener, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında görevli tüm yazarlarımız, birbirlerinden habersiz not versinler..

Yıldız çerçevesine onları yan yana koyalım. Ben dahil..

O zaman baksın Sabah okuru, mesela Galatasaray- Antalya maçında Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Mehmet Özcan, Murat Özbostan, Bülent Timurlenk ve ben, hakemler ve Teknik Direktörler dahil sahadakilere kaçar not vermişiz?.

Bakın bakalım, Sabah'ın Yıldız Tablosu, bugün olduğu gibi, aynen çöpe mi gider, yoksa gün boyu başta sosyal medyada hem de nasıl tartışılır mı?.

Esas olan da "Tartışma yaratmak, konuşulmak" değil mi, Murat Müdürüm?.

Var mısın?.