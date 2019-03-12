"Şimdi ağlamaya hazır olun" diye fısıldadım hemen yanımda oturan Kardeşim Kemal, yengemiz Nükhet ve arkadaşımız Banu'ya..

Çünkü o muhteşem Kızılordu Korosu, "Çanakkale" türküsüne giriyordu.. Ve kim ağladı, tahmin edersiniz!.

Ama sakın yaşlanınca hele fazla duygusal olduğuma falan vermeyin..

Size Cemal Reşit Rey sahnesini anlatayım.. En arkada boydan boya, o daha açılıştaki İstiklal Marşımızdan beri bizi büyüleyen koro.. Yani bu marşın kaydını maç öncesi çalan tüm statlarda dağıtmak gerek.. Öyle okuyorlar, Ruslar, önlerindeki o benzersiz orkestrayla..

Aleksandrov'un Dünya Savaşı sırasında askere giden gençlere moral vermek için kurduğu Kızılordu Korosu bu.. Önlerinde inanın benden bile ufak bir genç subay..

Sahnenin arkası boydan boya video wall..

Yani şarkılara eşlik eden devasa görüntülerin ekranı..

O ufacık adam bir girdi türküye..

"Çanakkale içinde vurdular beni" diye..

Kulaklarıma inanamadım..

Nasıl bir bas sestir bu.. O küçücük vücuttan salonu dolduran o davudi ses nasıl çıkar..

Ve arkada, Sovyetler'in o ünlü arşivinden seçilmiş ve günümüzde bilgisayarla temizlenmiş, gerçek savaş görüntüleri..

..İngilizler ve Anzaklar, sahile çıkarma yapıyorlar.. Siperlerde Mehmet..

Saldırırken Mehmet.. Ve şafak sökerken, sabah namazına duran Mehmet..

..Ve o bas, arkasında o harika koroyla söylüyor..

"Çanakkale içinde aynalı çarşı..

Ana ben gidiyom düşmana karşı..

..Ben de gidiyorum.. Biliyorum teslim olacağım göz yaşlarıma.. Ama dayanıyorum.. Dayanıyorum.. ve..

..Ve o genç, o küçücük cüsseli adam salonu avcuna almış, yoğuruyor hepimizi, korosu ile..

"Çanakkale içinde bir kırık testi..

Analar, babalar ümidi kesti.." derken, arkada fonda boydan boya bayrağımız, "Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü" beliriyor.. Boydan boya bayrağım dalgalanıyor..

Ne muhteşem çekmişler, ya da bilgisayarla yapmışlar o dalgalanmayı..

Orda işte bitti dayanma gücüm ve yüzüm sırılsıklam oldu birden..

Ne güzel bayrağım var benim!. Ne güzel yakışıyor göklerde böyle dalgalanmaya..

Ve ne analar, babalar umut kesti, ne Mehmetler gittiler ve gelmediler, o bayrak o göklerde dalgalansın diye..

"Çanakkale içinde sıra söğütler..

Altında yatıyor, aslan yiğitler, offf.. Gençliğim eyvah!.

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Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye- Rusya Turizm Yılı dolayısı ile ülkemizde. Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı organize etti, turneyi.Evet.. İstanbul'da bir mini turne yaptılar..Önce cumartesi Büyükçekmece'de Gazanfer Bilge Salonu'nda 4 bin kişiye ücretsiz. Pazar CRR'de, merdivenlere kadar dolan ve biletleri 15 gün önce biten yazdığım konser.. Ve ne yazık ki, size göre dün gece Ataşehir Ülker Salonu'nda gene binlerce seyirciye ücretsiz..Peki bunca gazetemiz var.. Bunca kültür sayfamız..Kızılordu Korosu gibi dünya çapında şöhretli bir orkestra ve koronun ikisi ücretsiz üç konser vereceği, hangi kültür sayfasının manşetindeydi.Kim duyurdu size?.İnanın ben tesadüfen haberdar olabildim de, son anda yetiştim.