Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı yapıldı geçen cuma.. Cumhurbaşkanı, oraya gelerek kurdeleyi bizzat kesti.

Göbeklitepe'nin ulusal ve uluslararası Tanıtım Sponsoru Doğuş gurubu, o günü organize etti. Gurup patronu Ferit Şahenk de ordaydı. O da konuşma yaptı ve Cumhurbaşkanı'nın yanında durup kurdele kesti.

..Ve NTV, o açılış için gün boyu Canlı (!) yayın yaptı. Hem de Ferit Şahenk'in NTV'si..

"canlı" sözcüğünün yanına bir (!) işareti koydum. Çünkü palavra..

Gördüğüm en cansız yayını yaptı en ntv.. Ben bu kadar bilgisiz, meraksız ve yayıncılıktan habersiz ellerde insanı delirten, sonunda uyutan yayın görmedim.

Güya Göbeklitepe'ye günler evvel gitmiş, hazırlık yapmış muhabir mukallidi, altı cümle öğrenmiş, durmadan onları söylüyor..

Tam bir saat, dön dolaş ayni cümleler..

Sonra kazı yerine Cumhurbaşkanı geldi..

Elips bir yolda dönerek kazıyı inceliyor.

Bu arada, yerel kesimin önemli şahısları olduğunu tahmin ettiğimiz kişilerle konuşuyor..

Kim bunlar, belli değil.. Spikerin lafları burada iyice kısa..

"Cumhurbaşkanı dolaşıyor..

Cumhurbaşkanı bakıyor.. Cumhurbaşkanı duruyor.." Bu cümleleri tam 35 dakika durmadan arka arkaya dinleyin de delirmeyin bakalım!.

O gün yayını izleyenler içinde tek kişi neyin açıldığını anladı ve gördü mü?.

Durmadan gösterilen kazı yeri değil..

Orası 25 senedir açık, zaten..

Peki açılan ne?.Kocaman yazıyor her yerde..

"Göbeklitepe Ören Yeri Açılış Töreni.." O Ören Yeri'ni gezdirdi anlattı mı size NTV'nin gazetecilikten bihaber muhabiri?.

O Ören yerinde neler yapıldı da açılıyor, bilen var mı bütün gün NTV izleyenler içinde..

Yahu o Ören yerini kimler planladı, kimler yaptı?. Ordalar herhalde..

Konuşsana.. Yerel Kültür Müdürünü yanına alıp, yapılan her yeri dolaşsana.. Bize de göstersene.. O yerler nasıl kullanılacak anlatsana..

Yüz karası utanç verici yayında ne olup bittiğini biraz anladıysak, Cumhurbaşkanımız sayesinde.. Kısa konuşmasında temel işaretleri verdi hiç değilse de, anladık ki, Göbeklitepe Kazı Alanını görmek için gelmesi beklenen binlerle turist için içinde her türlü konfor olan bir terminal..

Büfeler, oturma yerleri, tuvaletler mesela.. Daha neler var?. Vallahi görmedim, söyleyen de olmadı.

Bildiğim bu kadar!.

Sizin bildiğiniz ne kadar Bay Şahenk?.

Ferit Şahenk bu rezil yayıncılık için (Hem de Doğuş'un sponsor olduğu bir olaydı) herhal ibreti alem bir soruşturma açtırmazsa, yazıklar olsun..

NTV de bitmiş demektir!.