Beşiktaş'ı ve maçını konuşmanın anlamı yok.. Yok hakem son dakikada Konya'nın net penaltısını vermemiş, yok, yok son saniye golünü rakip hediye etmiş.. Hepsi boş laf..

Beşiktaş iyi gitmiyor.. Gidemez..

Başkan(!)la, Şenol Hoca arasında ipler kopmuş..

Şenol Milli Takım'a gitmiş.. Beşiktaş'ta şimdi Topal Ördek..

Sevgili Hocam bu lafı "Hakaret" sanıyor..

Oysa bir durumu anlatan, uluslararası deyim..

Bak Hocam.. Amerika'da Başkan kasımda seçilir. Ama göreve martta başlar.. Görevi martta bitecek Başkan, gideceği için dört ay boyunca formalite işler yapar, esasa yönelik hiç bir karar alamaz. İşte bu Başkana "Topal Ördek" denir..

En son Obama.. Trump'a görevi devredene dek, 4 ay Topal Ördek'ti.

Şimdi sen Milli Takım'a gidiyorsun.

Sözleşmeyi yaptın. Beşiktaş'la sözleşmen de haziranda bitiyor. O zaman, hazirana dek Topal Ördeksin Hocam.. Beşiktaş'la ilgili hiçbir kalıcı karar alamaz, uygulayamazsın.

Transferde kim gidecek, kim kalacak mesela, artık senin işin değil, mesela..

..Ve bunu oyuncular da biliyor. O zaman da onlar üzerinde otoriten olmaz. Olamaz!.

At, sahibine göre kişner Hocam..

Sahip Topal Ördek olunca da kişnemez..

Kaldı ki, Başkan(!) da senin gitmenden memnun.. İşin bittiği halde, hâlâ sana laf sokuşturuyor..

Seni eleştirenlere karşı çıkmış, Başkan'ın..

Ne demiş?.

"Tek suçlu Hoca değil.." Yani sen suçlusun, orası kesin de, başkaları da var.. Bakar mısınız, "Sahiplenen" şovmene..

Şovmen ya.. Seyirci seni fena halde protesto edince soyunma odasına koşması ve "İstifa falan yok. Bu yolda sonuna dek beraberiz" demesi de şov değilse nedir?. Üstelik, sen dahil herkesi ahmak yerine koyan şov!.

Hocam, "Topal Ördek" Şenol'dan Beşiktaş'a hayır gelmez.. Sana hiç gelmez. Yarın her şey omzuna yüklenir..

Madem "Benim tazminat peşinde olduğum yalandır. Benim için en kutsal Beşiktaş'tır" diyorsun, o zaman hemen istifa et de görelim, sallıyor musun, gerçeği mi söylüyorsun?.

Görelim bakalım, "Tazminat" ödemekten kurtulan Fikret Efendi, seni bir gün daha tutacak mı, değil hazirana dek götürmek..

Tabii, en büyük sorumlu kendisi, haziranı görürse.. Görebilirse!.