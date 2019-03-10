Güneydoğu Anadolu, göçebe insanoğlunun dünyada yerleşik düzene geçtiği ilk yerdir.

Dünya bilim adamları "Tarihin sıfır noktası" derler, Güney Doğu Anadolu'nun Göbeklitepe'sine.. Göçebe düzenden yerleşik düzene geçmek.. Tarım ve hayvancılığa başlamak, sosyal yaşama dönüşmek Anadolumda başladı.

..Ve de doğal sonuç.. Dünyanın ilk tapınağı da Anadolu'da yapıldı.. Toplu yaşam, toplu ibadet yerlerini yarattı çünkü..

İşte Göbeklitepe, İsa'dan tam 12 bin yıl önce yapılan Göbeklitepe, bu "İlk!."

Ne zaman bulundu, ne zaman ortaya çıkarıldı bilmem. Babamın son askeri görevi yörede komutanlık, son sivil işi de oralarda gene milletvekilliği idi. Ben de gazeteciydim.

Gene duymadım. İnanır mısınız?.

Anadolu'yu karış karış dolaşan Amerikalı eşim Holly arkeologdu. Beni nereleri anlattı, neleri söyledi.

Göbeklitepe yoktu aralarında..

Sonra bir genç kız çıktı ortaya.. Arkadaşım.. Bir ara Takvim'de köşesi vardı, meslektaşım..

O işte, çıktı ortaya.. "Göbeklitepe" adını onun inanılmaz azmi ve çabaları sayesinde duyduk. Biz duyduk. Dünya duydu..

..ve 2019 Dünya Göbeklitepe Yılı ilan edildi..

..Ve "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Yılı'nın resmi açılışı önceki gün, 8 Mart Cuma günü yapıldı.

Ben de Ece'ye "Sen anlat" dedim.. "Bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdiğini anlat.."

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