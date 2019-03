Öyle keyifli saatler geçirdim ki, geçen hafta Pera Müzesi'nde, siz de keyifle okuyun diye beklettim ve tatil gününe sakladım.. Sesini ve bestelerini, babamın kuşağından beri bütün insanlarımın bildiği Dr. Alaeddin Yavaşça'nın şarkılarından oluşan bir konser varmış, Pera Müzesi'nde..

Dr. Yavaşça, bizim ailenin, Kilis kanadının yaşayan en büyüğü.. Yani hısım oluruz..

Konseri bir tesadüf, eşinden, yani Ayten Yavaşça'dan öğrendim. Geçen hafta yazdığım hocamdan söz eden kitap çıkmış, bana bıraktılar da o zaman söyledi.

Meğer Pera'da ayda bir Türk Musikisi konserleri yapılırmış. Meğer o konserlerin danışmanı da Alaeddin Yavaşça imiş.. Ve Alaeddin Ağabey son zamanlarda rahatsız. Bugün, yani 1 Mart da onun doğum günü.. Ayten başta, ekip ona bir sürpriz yapmaya karar vermiş. Şubat ayı konserinin adını "Alaeddin Yavaşça" koymuşlar..

Gittim ki, Pera Müzesi Müdürü, benim en az 30 yıllık arkadaşım Özalp Birol da orda.. Hasretle kucaklarken, "Yahu böyle işleri hem de sen yapıyorsun, nasıl haberim olmaz" diye de sitem ettim..

Müzenin en alt katına indik. Dünya şirini bir salon..

Saz heyeti yerini aldı.. Taner Sayacıoğlu (Kanun), Lütfiye Sezer (Kemençe), Volkan Yılmaz (Ney), Volkan Ertem (Çello) ve Osman Nuri Özpekel (Ud ve sunucu..)

"Ve sunucu"ya dikkat!. Osman Bey öyle şirin bilgiler ve şakalarla sundu ki, konseri..

Sonra solistleri gördük.. Melihat Gülses ve Prof. Dr. Ali Rıza Kural!..

Anlattı Osman Bey..

Alaeddin Ağabey, Diyarbakır'a gitmiş bir gün.. Dolaşırken, Cahit Sıtkı Tarancı'nın müze olan evini görmüş.. Nasıl duygulanmış anlatılmaz..

Ve Tarancı'nın "Hatıralar" dizeleri o gün beste olmuş işte..



"Bu tatsız akşam saatinde

Görünmez kanatlarınızla

Cama vurmayın hatıralar.

Sessizliğine doymadığım

O eski saatleri, yeni

Baştan kurmayın hatıralar."



Melihat Gülses'le enfes başladı konser, beni de anılara gömerek..

"Şimdi bahara erdim

Gonca gonca gül derdim"

En sevdiğim şarkılarındandır Alaeddin Ağbimin.. Baharı hele Bandırma'da çok severdim. Paşa Bayırı'ndaki evimizin arkasında başlardı, kır.. Bahar erdi mi, kıpkırmızı gelinciklerden yeşil çimenler görünmez olurdu. Kucak kucak toplardım o gelincikleri.. Şerbet yapar, bardağı 5 kuruştan satardım, bayırın başında.. 5 kuruş.. Haftalığım 25 kuruş o devirde.. Gel de baharı sevme..

Harika bir düet yaptılar, Ali Rıza Hoca ile Gülses..

Sonra Hoca, solo okudu..

"Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter

Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber

Ağlamaktan gözlerim etrâfı artık görmüyor

Hâzret-î Yâkûb'a döndürdü beni hûkm-i kader"

Şimdi bakın.. Sözleri yazan doktor.. Rahmi Duman.. Besteleyen doktor.. Alaeddin Yavaşça.. Okuyan doktor..Ali Rıza Kural!..

Yani "Tıbbiye'den ara sıra da doktor çıkıyor" deme şimdi gel de..

Alaeddin Ağabeyimin bir de tangosu varmış. İlk kez orda duydum dinledim.. Bendeki ayıba bakar mısınız.. Dahası da var.. Sözleri de Ayten Yavaşça'nın değil mi?.

Yanımda oturan Ayten yengemiz, fırladı, mikrofonu kaptı, o tangonun hikayesini de anlattı..

2003 yılında yapmışlar.. Melihat Gülses okudu..



"Pembe beyaz çiçekler açar , sen gelince bana

Nerdesin acep bilmem gönül seni arıyor

Uzamasın ayrılık yaklaş hasretim sana

Gözlerim daim seni bak her yerde arıyor."



Ayten harika bir kadın.. Ve de bakın nasıl bir eş..

Alaeddin Ağabey 1951'de bir gençlik aşkı yaşamış... Çok sevmişler birbirlerini.. Ama Yavaşça ailesi evlenmelerine izin vermemiş. O devirler öyle.. Alaeddin Ağabey de oturmuş şarkıya dökmüş duygularını..



"Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben hâlime

Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime

Senden ayrı yaşasam da hayat ölümdür bana

Gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yârime."



Şarkıda çok başka duygular da var..

Ve yıllar yıllar sonra, olayları öğrenen Ayten, o gençlik aşkını araştırmış. Yaşadığını öğrenmiş. Hatta adresini bulmuş ve Alaaddin Ağabey'e "Gideceksin, onu bulacaksın ve helallik alacaksın" demiş, bakar mısınız?.

..ve de ikna etmiş.. Alaaddin Ağabey yol hazırlıkları yaparken, Ayten yengeme, kızın öldüğü haberi gelmiş.. Söyleyememiş, kocasına.. "Amerika'ya gitmiş aniden" demiş..

Konser biterken "Senin için de çok şarkı yazmıştır Alaeddin Ağabey.. Senin en favorin hangisi.. Sana yazılan en güzel şarkı.." Düşünmedi bile.. Yıl 1963..



"Senden uzak günlerim zindan oluyor

Hasretin elemin kalbime doluyor

Gönül bahçemde yazık hayal gülü soluyor

Hasretin elemin kalbime doluyor."

..Ve ister inanın ister inanmayın..

Her sabah beni uyandıran radyomda evden ayrılırken bir Alaeddin Yavaşça çalıyordu, sözüyle, müziğiyle..



"Boğaziçi şen gönüller yatağı

Her bucağı âşıkların otağı

Yamaçları sanki cennetin bağı



Mehtâbı hoş, güneşi hoş, günü hoş

Boğaziçi herkesi eder sarhoş



Pırıltılar oynaşırken sularda

Ötüşürler martılar kuytularda

Tarabya'da, Bebek'te, Üsküdar'da



Mehtâbı hoş, güneşi hoş, günü hoş

Boğaziçi herkesi eder sarhoş."