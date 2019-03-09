Üç kuşak aile ve yakın dostlar toplanmıştık.

Onlara "Bu salonda bulunanların en büyüğü olarak şimdi sizlere günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapacağım" dedim.. Cep telefonumu çıkardım ve gelen mesajı okudum..

"Hıncal ağbi,

Kemal ağbinin ve torununun doğum günü kutlu olsun.

Aile bağlarının önemini okurlara öğrettiğin ince yazıların var ya.. Bizlere önemsemediğimiz özel günlerin kıymetini sayende bilir olduk. Erhan İşözen."

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