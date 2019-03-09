Benim genç sahne sanatları yardımcım, İrem Sayın (Yaso'nun kızı tabii) bu hafta da iş başındaydı. İşte izlenimleri..
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Pazar akşamı ailemle birlikte Ayazağa Uniq Hall'da "Bir Banka Soygunu Komedisi
" isimli oyunu izledik.
Gülmekten karnıma ağrılar giren "Yoldan Çıkan Oyun
"un yönetmeni Lerzan Pamir
ve yazarları Henry Shields, Henry Lewis ve Jonathan Sayer'den
eğlenceli bir oyun daha..
"The Comedy About a Bank Robbery" 2016'da Londra West End'de sahnelendi ilk. Ardından Paris'te başladı.
Ne hoş ki aynı sezonda Türkiye'de izleyebiliyoruz.
Pek de güvenli olmayan bir bankanın kasasındaki çok değerli bir mücevherin peşine düşen bir grup insanın hikayesini anlatıyor oyun. Mücevherin talibi çok olunca da terslikler, komiklikler eksik olmuyor.
Soyguncuların halatlarla havadan inişleri, ayarı bozuk, olur olmaz yerde kapanan yatak ve yer çekimine meydan okuyan ofis sahnesi aklımda yer eden komik anlar.
Başrollerde Serhat Tutumluer, Bora Akkaş ve Seren Şirince'nin
bulunduğu tüm yetenekli ekibi yürekten
kutlarım.
Şarkılarıyla ve güzel yorumuyla renk ve hareket katan Derman Çinkılış'ın
altını çizmeden geçemem...
Keyifli bir hafta sonu akşamı için güzel bir seçenek!
20 Nisan'a kadar Zorlu PSM'de izleyebilirsiniz