Benim genç sahne sanatları yardımcım, İrem Sayın (Yaso'nun kızı tabii) bu hafta da iş başındaydı. İşte izlenimleri..

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Pazar akşamı ailemle birlikte Ayazağa Uniq Hall'da "" isimli oyunu izledik.Gülmekten karnıma ağrılar giren ""un yönetmenive yazarlarıeğlenceli bir oyun daha.."The Comedy About a Bank Robbery" 2016'da Londra West End'de sahnelendi ilk. Ardından Paris'te başladı.Ne hoş ki aynı sezonda Türkiye'de izleyebiliyoruz.Pek de güvenli olmayan bir bankanın kasasındaki çok değerli bir mücevherin peşine düşen bir grup insanın hikayesini anlatıyor oyun. Mücevherin talibi çok olunca da terslikler, komiklikler eksik olmuyor.Soyguncuların halatlarla havadan inişleri, ayarı bozuk, olur olmaz yerde kapanan yatak ve yer çekimine meydan okuyan ofis sahnesi aklımda yer eden komik anlar.Başrollerdebulunduğu tüm yetenekli ekibi yürektenkutlarım.Şarkılarıyla ve güzel yorumuyla renk ve hareket katanaltını çizmeden geçemem...Keyifli bir hafta sonu akşamı için güzel bir seçenek!20 Nisan'a kadar Zorlu PSM'de izleyebilirsiniz