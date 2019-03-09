Ahmet Hakan kardeşim geçen hafta "Veliahtını ilan etmesi gereken 10 kişi" diye bir liste yayınladı.

Benim de adım var aralarında..

Sonra bir başka dostum, Uğur Vardan aradı, o da Hürriyet'ten. Bir sayfa hazırlıyorlarmış, "Veliahtları kim olacak" diye.. Soruşturmada Uğur'a ben düşmüşüm..

"Hıncal türü gazetecilik benimle bitecek.

Çünkü veliahtım yok" dedim Uğur'a.. İzah da ettim..

"Benim gibi yazmak için benim gibi yaşamak lazım. Oysa gittiğim, hemen hepsini de yazdığım yerlerde bakıyorum tek gazeteci benim.. O zaman nerdeyse tamamı masa başı yazarlarının hangisi benim veliahtım olur ki?.

Ukalalık.. Züppelik.. Ne derseniz deyin!. Ama acı gerçek bu..

Bir örnek..

Dün, Dünya Kadınlar Günü idi.

Ülkemizde kaç kadın yazar var?. Kaç sinema yazarı.. Üstelik onların da çoğu kadın!.

Ben Ankara'dan gelir gelmez, hayatımda ilk defa gittiğim Özdilek Park'a koştum.

Niye?.

Orda bir çok özel "Kadınlar Günü" etkinliği vardı da ondan..

Dünya çapında koleksiyoncumuz Şerif Antepli'nin sergisi..

"Sinemanın Divaları.." Yerli, yabancı sinemanın Kadın Yıldızları üzerine harika bir koleksiyon..

Dünya Kadınlar Günü için.. 3-10 Mart arası.. Koşma sebebim o.. Cumartesi açılıyor ya köşe.. Pazar da sergi kapanıyor.

Yazarım da iki kişi haberdar olsa ve gitse bile kârdır..

Neler neler var sergide inanmazsınız..

Üzerinde kadın yıldızların resimleri olan dikiş yüzükleri varmış bir zamanlar..

Yerli yabancı sinema dergilerinin kapaklarında nice yıldızlar..

Hele de dünyanın dört bir yanından o artistler için basılmış pullar.. Yahu Marilyn Monroe Fildişi Sahili, Brigitte Bardot Benin pullarında.. Bu iki ülkeyi haritada kaçınız gösterebilirsiniz, aramadan?.

Ve birebir boyda canlandırma ile bitiyor sergi.. "Yaz Bekarı" filminde Marilyn Monroe hani, kaldırımda tam mazgalın üzerinde durur ve aşağıdan geçen metronun üflediği hava Sarışın Bomba'nın eteklerini beline kadar uçurur..

Marilyn'in Madam Tussaud gibi balmumu heykeli ve üzerine o pileli etekli beyaz kıyafet.. Aşağıdan devamlı hava üfleniyor ve etek uçuyor da uçuyor..

Yani sinema seven herkesin görmeye bayılacağı bir sergi.. Bir, tek bir kişi yazmamış iyi mi?. Yarın son iyi mi?.

Bu arada.. Yıllardır ilk defa gidiyorum.

Kanyon'un komşusu Özdilek Park, İstinye Park gibi olmuş.. Ne markalar var.. Orayı da listeye almak lazım!.