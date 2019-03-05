Yarın dükkan kapalı ya.. Haftanın futbol laflarını, kısa kısa bir yazıda toplamak zorunlu oldu.. En baştan başlayalım..

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en başta.. Ama inanın en başta bitirmesi zor. Çünkü, aynen saat, hem de en ünlügibi işleyen bir takım yapmıştı.Ama o takımı değiştirdi. Artık saat gibi işleyen çarklardan oluşan takım yok.Bireysel hünerlerle kurtarılan maçlar var.Eski takımda, sağda bekile kanatsağdan, aynenileda soldan rakip savunmayı kanatlardan çökertirlerdi.Orta sahadaharika oyun kurucu üstelik ön libero, yanındaorta sahadan top dağıtır, orta önde deve de özellikle, seyrine doyulmaz bir hücum üstünlüğü yaratırlardı.ne kafayla bilmem bu takımı bozdu.stopere çekti.vekesti.veklas futbolcular ama o çarkın adamları değiller.O oyun bitince, Başakşehir şimdilik her maçı, çok kaliteli ayakların bireysel bitirişleri ile kazanıyor..Ama inanın,vegibi savunma bir gol adamını kaybedenve yerlerini dolduramayanbile puan alabilirdiBaşakşehir'den. Amadatakımı bu sene çok korkak oynatıyor.hem korkak hem de ayıp top oynuyor..Baştave, eğeryürekli olsa, "Hakemi aldatmak"tan ikişerdefa kırmızı görürlerdi.Son söz..Bu hafta, buyenerse hiç şaşırmam.İkinci.. Geçen hafta sonuncubiraz hakem biraz talihle geçentakımı, bu defa sondan bir evvelkiönünde perişan oldu ve inanın şansıyla 1 puan aldı.Bizim spor gene herkesi kahkaha ile güldüren bir başlık atmış.. ".." Yahu, o başlığı atanlarla maçı başından sonuna izleyelim mi?. Belhanda. Selçuk'un harika uzun pası ile başlayan akındave, koşmadığı ve mücadele etmediği için hep zinde kalan Belhanda'nın önüne bomboş "Vur" diye bir top bıraktılar. İşte "" tüm Belhanda bu..ile manevi evlatları.. Onların ölüsünü oynatır, koşan, savaşan, takımı oynatan, ya da oynarken oyundan alır ki, manevi evlatların yeri tehlikeye girmesin.o kadar çok gol pozisyonuna girdi ki..Son 30 saniyede iki tane kaçırdı, anlayın,"Kültürlerimiz uyuşmuyor" diye akıllara seza birbahane ile hem de rakibe yollayıp yerine o golalan Terim'in perişan savunmasınınhalini..dünya imkansızı bir topun son saniyede içeri girmesiyle.., sezona başladığı günlere döndü.. Yani oyunu okumakta bu kadar geç kalan, müdahale etmekten adeta korkan hoca ile milli takım nereye gider çok merak ediyorum..başkansa eğer, duruma derhal el koyar. Çünkü futbolcu,dinlemez.. Hele böyle şaşkın işler yapanı hiç dinlemez.Bütün tercih haklarınıkullanan bir hakemle bile kazanamayanyeni hoca derhalgöreve başlamazsa,de hayal olur., sahadakiMaçı Fener'e kazandırmak için elinden geleni yaptı ve de başardı. Öyle tek taraflı yönetti ki, "Fener küme düşerse, Süper Ligin marka değeri sıfırlanır. Bu yüzden, yayıncı kuruluşun da baskısı ilekurtarma kararı verdi" diyenlere artık "" diyemiyorum.maçı çaldığı düdükler ve göstermediği kartlarla değil,ve göstermedikleriyle istediği takım lehine çevirir" derim hep. Meler de öyle yaptı.Verdiği kararlara fazla laf edilmez. Peki ama vermedikleri..Görmezden geldikleri..Rize daha ilk yarıda. Tamam..Peki ama, o kırmızıya dönen ikinci sarı hareketini kaçyaptı maçta, faul bile yok. Devam..Bir de ofsayttan gol ki, evlere şenlik..resmi sözcüsüdışında tüm gazeteler ofsaytdedi.. Geçin..Global TV'de, yani geçen haftaya kadar ülke hakemliğini yöneten adam, önce kuralı gayet net açıkladı.Ne zaman ofsayt.. Ne zaman gol..Sonra kuralı Serdar'ın pozisyonuna uyguladı ve "" dedi.Bakalım kaç gazete, Namoğlu'nu haber yapacak, bugün!.Bu golle aldımaçı.. Az biraz da nefes aldı.. Ama bukafası ile nereye dek gider bilemem.. Bildiğim bu takımda,yenecek cevher ışıldıyor ama söndüren..gibi ikiedecek adamı kadroya bile almayan hoca olur mu?.Gazetelere baktım.vegöklere çıkarıyorlar.. Belli Rize'yi hiç izlememişler bu sene..Ben söyleyeyim.. Rize Fener'e karşı, seyrettiğim. Geçen haftalardaki Rize olsaezerlerdi.Anlayın hakemle zor kazananhalini.