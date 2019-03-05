Efendim Abbas yolcu gene.. İstikamet Ankara!.

Sevgili kardeşim Kemal'in doğum günü 5 Mart.. Dahası.. Torunu Ayşegül de ayni gün doğdu..

İkisi bir arada olunca, yol göründü Abbas'a tabii..

Aile olmak, aile ile bir arada olmak, bir arada olmak için hele böyle fırsatları kaçırmamak, aile kalmanın yolu..

Ben gerek Kilis, gerek Manyas'ta büyük aileler içinde büyüdüm. O sıcaklığın insana nasıl keyif ve de nasıl bir iç güven verdiğini iyi bilirim..

Size bu satırları yazarken bile içim ısınıyor inanın!.

Serpiller de orda..

Öğleden sonra Ayşegül için parti.. Akşam Kemal için yemek!.

Sabah da kahvaltıda toplanıyoruz!..

Ailenin bütün bireylerini bir araya getiren belki de tek buluşma olduğu için, özel ve güzeldir, kahvaltılar, anneannem ve babaannemin devrinden beri.

Hele günümüzde, gerçekten pazar dışında aileyi bir araya getirmek çok zorlaştı..

Herkesin bir masa etrafında toplandığı neredeyse tek günü değerlendirin sevgili dostlar..

Aile bağlarının kopmaması, o sımsıcaklığın herkesi sarması ve devam etmesi için şart olan kahvaltıları..

Kısmetse, bizim dükkan kepenkleri cumartesi günü açacak!.