Ahmet Hakan kardeşim, sırf ama sırf sosyal medyadan beğeni almak üzere yazdığın açıkça belli cuma günkü "Sıla/ Ahmet Kural" yazını oku.. Hem de bir İmam Hatip Mezunu olarak yazdıkların vicdanını rahatsız etmezse şaşarım..

Hürriyet kendi açıkladı.

PRoje diye paralı haberler, röportajlar ve yazılar yazıyorlarmış.

Başından beri tek taraflı Sıla röportaj, haber ve yazılarını ben meslektaş olarak yüzüm kızararak okuyorum.

Dün sabah baktım, bizim Günaydın ekinde Ömer Karahan "Marka danışmanı Ayşe Arman'ın Sıla ile ilgili PRoje röportajlarını sonlandırmasını ivedilikle istiyorum" demiş..

Alkış Ömer ama sadece Ayşe mi?.

O gazete Okur Temsilcisi Faruk Bildirici gibi bir meslek anıtını niye kovdu sanıyorsun?.