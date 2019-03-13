Şafak Karaman, eski dostlardan Şafak, TRT Müzik'te karşıma çıktı.

Cumartesi ve pazar sabahları 15 dakikalık ama fevkalade canlı, heyecanlı ve meraklı bir program yapıyor..

Lafı uzatmadan, neler neler anlatıyor "Müzik Dergisi" adlı fevkalade iyi kurgulanmış, ses ve görüntüler eşliğinde..

Mesela bir zamanların Üç Kraliçesi, Ajda Pekkan, Nilüfer ve Sezen Aksu'nun yolları ilk nerde kesişmiş, onu anlattı geçen pazar sabahı..

Hafta Sonu diye bir dedi kodu/ Magazin dergisi çıkardı yıllar önce. Onun Altın Mikrofon diye ülkemize pek çok solist kazandıran bir yarışması vardı. İşte onlardan birinde Ajda jüri üyesi, Nilüfer'le Sezen yarışmacı olarak buluşmuşlar, ilk..

Nilüfer birinci olmuştu o sene, biliyorum..

Ama Sezen'i ilk defa Şafak'tan duydum..

Çünkü Sezen Seley adıyla katılmış ve..

..ve altıncı olabilmiş..

Şafak Karaman'ı her hafta sonu izlemenizi tavsiye ederim, müziğin en meraklıları!.