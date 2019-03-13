Süper Kahraman filmleri yapan Marvel Stüdyoları ile Disney birleşti ya.. Şimdi birbiri ardına film yapıyorlar.

Aslında bunlara Avengers Serisi de diyebiliriz. Öç Alanlar anlamına geliyor ama aslında öç almıyor, uzaydan gelen müthiş ileri ve müthiş yabancı yaratıklardan dünyayı kurtarıyor, süper kahramanlar bir araya gelip..

Nick Fury adlı bir eski polis, bir araya getirip kurdu bu Avengers'i, seriyi izleyenler bilir. Fury'yi de Samuel L.

Jackson oynuyor seride..

Hele "Me Too" hareketi ile feminizm hortlayınca, bugüne dek Marvel/ Disney filmlerinde ekipten biri olarak görülen kadın kahramanı bu defa tek başına oynatıp, Kadınlar Günü'nde vizyona sokma kararı almışlar.

Brie Larson adlı ilk defa izlediğim ama çok da iyi bulduğum genç kız, Kaptan Marvel olmuş..

Amma velakin benim size filmi tavsiye sebebim gene de erkek.. Samuel L.

Jackson'u bu filmde görmelisiniz..

"Yahu bin yıllık Sam'in nesi var" diyeceksiniz.. El cevap!.

25 sene önceki gençlik hali..

Bu defa film, 1995'te geçiyor.. Nick Fury o zaman bir kasaba polis müdürü..

Bilgisayar tekniği ile Jackson'ı gençliğine bir götürmüşler ki, inanılmaz..

Ben Ertuğrul'un (Özkök) yerinde olsam, Osman Müftüoğlu doktorla boşa kürek çekeceğime, kendimi Hollywood'a davet ettirir, doğru Marvel Stüdyosu'na koşardım. Anında 40!.

Efendim film güzel, film hoş.. Hele meraklıları için süper!.