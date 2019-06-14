Ne güzel yazmış dün gene Mevlüt (Tezel), sosyal medyadaki linç kültürünü.. Sormadan, etmeden, doğru mu, yanlış mı demeden, bir kızıl kıyamet koparanları..

Başlatan Burak'mış. İzlanda'ya inince havaalanından canlı yayın yapmış.. "6.5 saat uçtuk. 3 saattir de bizi havaalanında tutuyorlar.."

Hadi sosyal medya linççilerinde kıyamet.. Ama yalnız onlar değil.. Bizim medya da arayıp sormadan, ayni linç kültürü ile sayfalar yapıp çıktı ertesi gün.. Bir linç haberi daha ekleyerek.. Bir İzlandalı genç, TV muhabirlerinin arasına karışıp, Emre'ye mikrofon diye bir tuvalet fırçası tutmuş.. Koydukları resimdeki fırçanın tuvalet değil, saç, elbise, ya da koltuk, minder temizliğinde kullanılan küçük bir şey olduğu görülüyor ama ne gam!. Medyamızda yıllardır "Bizden olmayan düşmandır. Saldır, salla" kültürü var ya..

Bitmeyen bir kıyamet koptu, hala sürdürülüyor. Yalan yanlış, bakmadan, aldırmadan. Yaz, okunursun. Yaz izi kalır..

Haber ve ona bağlı yorumlarda iki fahiş hata var oysa..

Bir defa, fırça, tuvalet değil, saç ya da elbise fırçası..

İkincisi, delikanlı İzlandalı değil, Belçikalı bir turist. Yani ne maçtan haberi var, ne olup bitenden. Kameraların yönlendiği birisine mikrofon tutulduğunu görünce havaalanında, fırçasını mikrofon gibi tutup, kendi Instagram hesabından bir şaka yapmak istemiş takipçilerine..

Yani, gülüp geçersin..

Biz nerdeyse İzlanda'ya savaş ilan ettirmeye çalışıyoruz. Allah'tan orada büyükelçiliğimiz yok, olsa geri çekeceğiz..

Oldum olası meraklıyım ya.. Deştim bu fırça işini..

"Türk Kafası" diye bir tuvalet fırçası var gerçekten.

2009'da ABD'nin büyük ev eşyası üreticilerinden Rubbermaid yapmış fırçayı ve Turk's Head (Türk Kafası) adıyla satışa çıkarmış. Amerika'da bir temizlik firmasında görevli bir Türk'ün farketmesi ve uyarısıyla Rubbermaid "Bu adlandırma bize ait değil. Tüm pazarlama ekiplerimizi ve satış yaptığımız süpermarketleri bu adın kullanılmaması konusunda uyaracağız" sözünü vermiş.

O zaman sözler tutulmuş. "Türk Kafası" adlı tuvalet fırçası piyasadan çekilmiş. Sonra başka isimle satışa sunulmuş ama..

Aması şu, Türk Kafası tuvalet fırçasını Rubbermaid hala internet yoluyla satıyor.. İşte Google'dan bulduğum o sayfa.. Resme dikkatli bakın şimdi. Başlıkta "YENİ" Rubbermaid 6320 Türk Kafası Tuvalet Fırçası" yazıyor. Fiyatı 4 dolar 99.. Yanında sipariş bilgileri, ödemenin nasıl yapılacağı ve saire arasında kırmızıyla yazılmış bir not var..

"Türkiye'ye gönderilmez."

Adamlar yedikleri haltı biliyorlar yani..

Şimdi havaalanındaki işi İzlandalılar kasıtlı yapsa, hem de nasıl mikrofona benzeyen bu gerçek "Türk Kafası tuvalet fırçası" ile yaparlardı değil mi?.

Peki bir fırçaya "Türk Kafası" demek nerden geliyor.. Ararsanız o da var, benim "Duyduğunu haber yapıp, ona bir de bölücü, bozguncu yorum ekledikleri için" fırça attığım dostlarım.. O da var.

"Türk Kafası Fırçası"nın ilk geçtiği yer, İngiliz Ordusu "Topçu Talimnamesi.."

Biz de askerdeyken okuduk bu tür talimnameleri. Askerde en önemli şey, kullandığın silahı tertemiz saklamaktır ki, gereğinde hemen alınıp kullanılsın.

İngiliz Topçu Talimnamesi de, topların nasıl temizleneceğini ayrıntıları ile anlatıyor. Burada yapılan en son şey, Türk Kafası denen fırçayı kullanmak. Türk Kafası, her türlü temizlik bittikten sonra, gözden kaçan en küçük tozları bile süpürmekte kullanılan çok özel fırçanın adı.

Adı neden "Türk Kafası" peki?. O konuda bilgi yok, rivayetler var.. "Şekli Osmanlı vezirlerinin kafasına benziyormuş da ondan" en kuvvetli olanı..

Yoksa, Avrupa'da hakaret alay gibi kullanılan (Çarşamba günü yazmıştım), İngiltere'de bine yakın bara nerdeyse marka adı olan "Turkish Head" ile alakası yok.

Turkish Head'i ve o barları da yarın anlatırım sizlere, artık..