Hale Soygazi gibi bir anıt ismi karalamak için icat edilen ve ısrarla, inatla, reyting yapıyor diye sürdürülen güya "Reality/ Gerçek" programa karşı açılan dava bitti. Hale bu rezil iftira davasını kazandı, biliyorsunuz.

Bir iftira ve ona dayalı linç kampanyasına karşı da Talat Bulut dava açmıştı.

Geçen hafta ne oldu, biliyor musunuz?.

Talat Bulut "Beni taciz etti" diyen kızı dava etmişti. Bu iddiayı dayanak yapan sosyal medya, bizim medya Bulut'u linç etmişti.

Talat'ın açtığı davada, kostümcü kız "Ben kimseye 'Beni taciz etti' diye beyanda bulunmadım" demiş, savunma olarak..

O linççilerin hiç birinden kelime yok, günlerdir.

Buyrun burdan yakın, şimdi!.

İnsan onurunu çiğnemek ne kolay bu ülkede..

Tükür, yala.. Hatta onu bile yapma!.