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HINCAL ULUÇ
26 Temmuz 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir de anı, Faruk!.

2 binli yılların başı.. Bu rezil uygulamayla o zaman başladım uğraşmaya.. Hemen her gün yazıyorum.
Bir sabah, odamdayım.. Kapım açıldı ki, ben yazı yazarken o kapı açılmaz, Turgay Bey girdi içeri. Turgay Ciner.. O zamanki patron..
"Hıncal bugünkü yazını da okudum" dedi.. "Yerden göğe haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi?. Sabah'taki maaşları bile atv reklamları ödüyor bugün. Kurumu yaşatmak için bu aldatmacayı sürdürmek zorundayım. Çünkü, doğrusunu yaptığımız zaman, atv'ye haksız rekabet olur. Rakipler kazanmaya devam ederken, biz batarız. Savaşını sürdür. Yazılarına devam et. İnşallah başarırsın ve RTÜK hepimizi birden düzene sokan bir uygulama getirir de bu ayıp biter.."
"2000'li yıllar" dedim.. Ama ne yazık ki, nerdeyse çeyrek asırdır, bir çıkıp, örnek bir yayın ve reklam yönetmeliği yapamadı, Faruk!.
Çare ceza değil, "Düzenleme" şart!..
"Dü- zen- le- me!."

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